La plaza de San Pedro estalló en júbilo, tan pronto salió la fumata blanca, pues luego de la larga espera, por fin se ocupa la vacante que dejó el papa Francisco el pasado 21 de abril de 2025, día en el que se confirmó su lamentable fallecimiento.

El humo blanco avivó la expectativa en Roma, pues la elección del nuevo sumo pontífice se puede considerar como uno de los momentos más importantes del año en el mundo. El balcón central de la basílica de San Pedro se abrió y el cardenal encargado hizo el anuncio del nuevo líder de la Iglésia Católica, que en este caso esRobert Francis Prevost, León XIV.

Robert Francis Prevost, nacido el 14 de septiembre de 1955 en Chicago, Illinois, es un cardenal y arzobispo católico estadounidense de la Orden de San Agustín.

Habemus Papam! We have a Pope!

The Cardinals gathered in the Vatican’s Sistine Chapel have elected Cardinal Robert Francis Prevost as the 267th Pope, who took the name Pope Leo XIV. pic.twitter.com/7COawsKvWu

— Vatican News (@VaticanNews) May 8, 2025