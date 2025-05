La primera gran vuelta de la temporada ya está por comenzar y los aficionados del ciclismo están dichosos porque promete una gran emoción, rivalidad y bastante espectáculo, pues el recorrido será bastante fuerte y los ciclistas están en muy buenas condiciones.

De hecho, hay que destacar que este año habrá una cantidad importante de etapas de alta montaña, lo cual puede ser muy importante porque en estas se suelen marcar diferencias y por eso los equipos deben tener su concentración al máximo para no ceder tiempo.

Y es que tal como se puede apreciar en la página oficial del Giro de Italia, de las 21 etapas habrá cinco con alta montaña, las cuales serán bastante retadoras y más porque algunas están finalizando la competencia.

Las cinco etapas son:

Cabe destacar que cuando las etapas son de este calibre, a los colombianos los suele beneficiar por su contextura e historia, pues deportistas como Egan Bernal, Nairo Quintana, Einer Rubio y Daniel Felipe Martínez son especialistas y por eso podrían conseguir una victoria de etapa o incluso sacar segundos importantes en la clasificación general.

