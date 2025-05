El partido estaba cero a cero, con un Nacional que había mostrado superioridad, pero con un gol esquivo que se hizo esperar hasta el final del primer tiempo.

Sin embargo, una salida por izquierda, con un Camilo Cándido que se proyectó por la banda y lanzó un pase preciso para Kevin Viveros, le dio a Nacional el premio al trabajo hecho durante la primera mitad. Golazo del extremo y tranquilidad para el equipo paisa.

Nacional llegó al juego como último de la tabla, y el tanto del extremo lo ponía segundo. La tensión se liberó, pues la Libertadores del ‘Verde’ no ha sido la mejor, y con la tranquilidad arribó la efusividad.

Celebración de Marino Hinestroza contra Internacional de Portoalegre

Varios jugadores de Nacional se fueron para la tribuna norte a celebrar con la hinchada y ahí llegó el momento de Marino, que se desató.

Se juntaron múltiples elementos: la apertura del marcador, la goleada que Inter le había pegado a Nacional en Portoalegre y el hecho de que a Marino lo habían expulsado ese día. Había que celebrar.

Así se vivió el júbilo ‘Verdolaga’ con el gol de Nacional en la fecha 4 de la Copa Libertadores:

¡¡CONTROL Y FIERRAZO!! ¡GOLAZO DE VIVEROS PARA EL 1-0 DE ATLÉTICO NACIONAL ANTE INTER! 📺 Mirá TODA la CONMEBOL #Libertadores por #DisneyPlus Premium pic.twitter.com/ZDCIt17xk5 — SportsCenter (@SC_ESPN) May 9, 2025

No obstante, Hinestroza se iba pasando de revoluciones. Cuando vio la cámara, hizo gestos asegurando que la situación que se vivió en Brasil no se iba a repetir, con grosería incluida: “Aquí no, aquí no, hijue…”. Sin duda, Marino vivió con toda el desquite en el Atanasio Girardot.

