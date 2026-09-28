Por: Noticiero 90 minutos

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América de Cali refuerza su posición como líder en el campeonato de la Liga BetPlay Dimayor 2026-II, consolidando un puntaje notable de 24 unidades tras once fechas disputadas. De acuerdo con la información oficial de la Dimayor, el club ‘escarlata’ no solo domina en resultados, sino que evidencia un desempeño defensivo sólido y, al mismo tiempo, mantiene una cuota goleadora sobresaliente. Su máximo rival, Deportivo Cali, le sigue de cerca con 21 puntos, reviviendo así el fervor del clásico vallecaucano en lo más alto de la tabla de posiciones.

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La competencia en la parte superior del torneo es especialmente intensa, con Atlético Bucaramanga y Millonarios F. C. ubicados en el tercer y cuarto escalón, ambos con 20 puntos. Esta cercanía refleja la regularidad y competitividad que se vive en el campeonato. Por su parte, Atlético Nacional e Independiente Medellín, que suman 19 puntos respectivamente, se presentan como escuadras tradicionales que continúan firmes en su aspiración de lograr un cupo en los cuadrangulares semifinales, manteniendo vivas las expectativas de sus hinchas y directivos.

El seguimiento inmediato a la zona de privilegio la completan Deportes Tolima (18 puntos) e Independiente Santa Fe (16 puntos), quienes cierran el grupo de ocho posibles clasificados para las fases definitivas, aunque bajo presión constante de equipos como Llaneros F. C., Once Caldas e Internacional de Bogotá, todos al acecho por una diferencia matemática muy corta, según la tabla suministrada por Dimayor.

En contraste, los equipos de la parte baja atraviesan realidades diferentes. Junior de Barranquilla, una escuadra de tradición, vive momentos críticos al ubicarse en la casilla 15 con solo 9 unidades, lo que reduce notablemente sus posibilidades y lo obliga a buscar victorias en cada encuentro restante. Finalmente, Jaguares de Córdoba ocupa el último lugar del certamen con 7 puntos, comprometiéndose también en la tabla del descenso, un factor determinante en la recta final del torneo.

Así, la Liga BetPlay Dimayor 2026-II se perfila como un certamen de alta competitividad, donde cada jornada puede modificar significativamente las posiciones, a la espera de la definición de los clasificados a los cuadrangulares.

¿Cómo está la tabla de posiciones de la Liga BetPlay Dimayor 2026-II?

De acuerdo con la información disponible, América de Cali lidera la tabla con 24 puntos, seguido por Deportivo Cali con 21. Los puestos de privilegio los completan Bucaramanga y Millonarios con 20 unidades cada uno, mientras que Nacional y Medellín suman 19. Tolima y Santa Fe cierran el grupo de los ocho con 18 y 16 puntos, respectivamente.

¿Qué equipos están cerca de ingresar al grupo de los ocho en la Liga BetPlay Dimayor?

Según la tabla de la Dimayor, Llaneros F. C., Once Caldas e Internacional de Bogotá se encuentran a corta distancia matemática de los clasificados. Estos equipos mantienen esperanzas de alcanzar el grupo de los ocho, dependiendo de sus próximos resultados y de tropiezos de quienes ocupan las posiciones superiores.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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