Por: Noticiero 90 minutos

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Deportivo Cali consolidó su buen momento en la Liga BetPlay Dimayor 2026-II con una victoria determinante de 2-0 sobre Águilas Doradas, en un duelo aplazado que originalmente correspondía a la tercera jornada del certamen nacional, según informó Noticiero 90 Minutos.

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El equipo conocido como el ‘azucarero’ se presentó ante su hinchada en el estadio de Palmaseca y conquistó tres puntos fundamentales bajo la dirección técnica de Rafael Dudamel, entrenador venezolano que ha logrado potenciar el rendimiento colectivo. Con esta victoria, Deportivo Cali escaló posiciones significativas en la tabla general y se acerca al puntaje requerido para asegurar la clasificación a la siguiente fase del campeonato.

El partido tuvo como protagonista a Eduard Bello, volante ofensivo internacional nacido en Venezuela, quien fue clave para destrabar un encuentro que se mostraba equilibrado en los minutos iniciales. La apertura del marcador se produjo en el minuto 20 del primer tiempo, cuando Bello, demostrando su habilidad individual, aprovechó una asistencia milimétrica para vencer al arquero rival y poner en ventaja a Deportivo Cali. A partir de ese momento, el equipo local mostró notable madurez táctica controlando el juego, defendiendo con orden, y cerrando los espacios frente a Águilas Doradas, conjunto antioqueño que no encontró alternativas efectivas en el ataque, especialmente en el último cuarto de cancha.

En la segunda parte, el desarrollo del compromiso no varió. Águilas Doradas intentó adelantar sus líneas en busca del empate, pero la estrategia de Deportivo Cali fue la más efectiva. Al minuto 59, nuevamente Eduard Bello apareció en el área para anotar su segundo gol de la noche y sentenciar el partido, acabando con cualquier esperanza del conjunto visitante de sumar puntos en Palmaseca.

Este resultado permitió que Deportivo Cali alcanzara un total de 21 puntos en el torneo colombiano, situándose en la segunda posición de la tabla, apenas a tres unidades del líder actual. Por contraparte, Águilas Doradas permanece en la parte baja de la clasificación con solo 11 puntos, obstaculizando sus posibilidades de avanzar a las próximas instancias de la Liga BetPlay Dimayor.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo ha sido el desempeño del Deportivo Cali en la Liga BetPlay Dimayor 2026-II?

De acuerdo con Noticiero 90 Minutos, el Deportivo Cali viene demostrando un rendimiento positivo bajo la dirección de Rafael Dudamel, reflejado en una serie de victorias que le han permitido alcanzar 21 puntos y ubicarse segundo en la tabla. El triunfo ante Águilas Doradas evidencia la solidez defensiva y el poder ofensivo del equipo ‘azucarero’, aspectos claves en su presente campaña.

¿Cuál fue el impacto de Eduard Bello en la victoria del Deportivo Cali sobre Águilas Doradas?

Según la información proporcionada, Eduard Bello fue el jugador más destacado del encuentro al marcar los dos goles que definieron la victoria del Deportivo Cali. Su aporte ofensivo y capacidad para definir en momentos clave resultaron determinantes, permitiendo que el equipo sumara tres puntos valiosos en su lucha por la clasificación en la Liga BetPlay Dimayor.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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