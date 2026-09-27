Por: EL PILON SA

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Alianza Valledupar consiguió una victoria clave este domingo 27 de septiembre al superar 2-1 a Jaguares de Córdoba en el estadio Jaraguay de Montería, una cancha donde el duelo era trascendental tanto para la tabla general como para la complicada tabla de promedios. Este enfrentamiento reflejó la urgencia de ambos equipos por escapar a la persecución del descenso y, al mismo tiempo, alimentar sus aspiraciones de avanzar en el campeonato.

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El partido arrancó con Alianza Valledupar mostrando mayor determinación, aunque esa iniciativa solo se mantuvo en los primeros minutos. De acuerdo con lo visto en el estadio y con el análisis contextual provisto, Jaguares, dirigido por Hubert Bodhert —quien anteriormente ocupó el banquillo de Alianza—, tomó el control del encuentro y plasmó su dominio en el marcador al minuto 15. El gol fue obra de Andrés 'Topo' Rentería, quien aprovechó un error defensivo y definió con el arco a disposición, cumpliendo la conocida 'ley del ex' que tan frecuente resulta en el fútbol profesional colombiano.

La ventaja de Jaguares puso en aprietos a los hombres de Flabio Torres, que no lograban encontrar claridad en ataque y parecían más cerca de recibir el segundo tanto que de igualar el marcador. Sin embargo, la resiliencia de Alianza Valledupar salió a relucir y, tras una destacada jugada colectiva, Jair Castillo sacó un potente remate desde fuera del área al minuto 39, que se coló en el ángulo e igualó las acciones justo antes del descanso.

En la segunda parte, Alianza Valledupar fortaleció su estructura defensiva y contuvo los intentos ofensivos de Jaguares, apostando a las transiciones rápidas como principal recurso de peligro. Sobre el minuto 72, una combinación entre Cristian Vergara y Wiston Fernández terminó con una gran habilitación para Jhildrey Lasso, quien definió de primera dentro del área para concretar la remontada vallenata.

Con la ventaja, los dirigidos por Torres supieron aguantar el resultado y poblaron el área para proteger los tres puntos, fundamentales en la lucha por evitar el descenso y mantener viva la esperanza de ir a los cuadrangulares semifinales. Según lo reportado, Alianza Valledupar ahora es 15° con 11 puntos, mientras que Jaguares permanece en el último puesto con 7. El siguiente reto para los vallenatos será visitar a Deportivo Cali el viernes 2 de octubre.

¿Qué impacto tuvo la victoria de Alianza Valledupar sobre Jaguares en la tabla de posiciones?

El triunfo de Alianza Valledupar permitió al equipo salir nuevamente del último lugar de la tabla de posiciones, alcanzando el puesto 15 con un total de 11 puntos. Por su parte, Jaguares quedó relegado al fondo de la tabla con solo 7 puntos, complicando aún más su situación tanto en la tabla general como en la de promedios, según los datos consignados tras el encuentro.

¿Cómo se desarrolló la remontada de Alianza Valledupar ante Jaguares de Córdoba?

La remontada de Alianza Valledupar comenzó tras el empate de Jair Castillo cerca del final del primer tiempo, lo que dio confianza al equipo para la segunda mitad. En el complemento, apuntaló su defensa y logró sacar provecho de sus rápidas transiciones. Finalmente, un pase preciso de Wiston Fernández a Jhildrey Lasso permitió marcar el segundo gol al minuto 72, consolidando una victoria fundamental en sus aspiraciones para la temporada.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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