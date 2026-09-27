Por: EL PILON SA

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Álvaro Montero fue la apuesta principal de Néstor Lorenzo para defender el arco de la Selección Colombia durante el encuentro frente a México en la ciudad de Baltimore. La actuación del arquero guajiro estuvo marcada por intervenciones decisivas bajo los tres palos y algunos desafíos en la fase de inicio de juego, lo que le valió una calificación promedio que osciló entre 6.5 y 6.7 puntos, según los reportes presentados. Desde los minutos iniciales, Montero se vio exigido por el rumbo del partido, ya que luego del gol tempranero de Colombia, el combinado mexicano se adueñó de la posesión del balón y transportó el peligro hacia campo colombiano.

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En los noventa minutos, Montero contabilizó tres salvadas claves que contribuyeron a conservar el resultado para el equipo ‘tricolor’. Dos de esas intervenciones fueron ante disparos rivales ejecutados desde el interior del área chica. Además, se destacó una salida rápida a ras de piso con la que desactivó una acción de riesgo. No obstante, la presión alta planteada por México dificultó la circulación del balón desde la zona defensiva de Colombia y condicionó el rendimiento del guardameta en el juego con los pies. Montero concretó 22 de los 32 pases que intentó, con un porcentaje de precisión del 69 %. En el rubro de balones largos logró acertar 6 de 15 envíos, y en terreno propio realizó 17 entregas correctas sobre 22 oportunidades, mostrando cierta determinación a pesar de la presión ofensiva mexicana.

El desarrollo del duelo mostró a una Selección Colombia que abrió el marcador al minuto 9, cuando Richard Ríos asistió con un centro al área que Luis Suárez transformó en gol mediante un cabezazo certero. México respondió adelantando sus líneas y alcanzó el empate definitivo en el minuto 62 gracias a una acción individual de Gilberto Mora dentro del área. En el balance general, la zaga conformada por Dávinson Sánchez y Jhon Lucumí sobresalió, mientras que los ingresos en el segundo tiempo de Yáser Asprilla y Kevin Viveros brindaron mayor movilidad ofensiva en el cierre del juego.

Este primer encuentro de la fecha FIFA permitió al cuerpo técnico tricolor analizar nuevas variantes y continuar el proceso de recambio generacional. El equipo colombiano seguirá su preparación en Norteamérica, donde enfrentará próximamente a Paraguay y Perú con el objetivo de cerrar la gira internacional.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo fue el rendimiento de Álvaro Montero ante México en la Selección Colombia?

Álvaro Montero dejó una imagen positiva en el encuentro frente a México, con tres atajadas decisivas y buena presencia bajo los palos. A pesar de las dificultades originadas por la presión alta del rival, logró completar el 69 % de los pases, aunque mostró margen de mejora en los envíos largos. Sus intervenciones fueron esenciales para sostener el marcador en un partido que terminó igualado a un gol.

¿Qué se evaluó en la Selección Colombia durante el partido contra México?

El partido frente a México sirvió para que el cuerpo técnico de la Selección Colombia observara nuevas alternativas tácticas y fortaleciera el proceso de renovación del plantel. Las variantes presentadas en defensa y ataque, junto con el desempeño de jugadores que ingresaron desde el banco, permitieron analizar diversas opciones de cara a los próximos compromisos internacionales.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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