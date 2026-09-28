Por: Caracol TV

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Deportivo Cali y Santa Fe se enfrentan en uno de los duelos más esperados del fútbol femenino colombiano este sábado 26 de septiembre, cuando la Liga Femenina corone a su nuevo campeón. El estadio de Palmaseca será el escenario donde las dos escuadras históricas buscarán sumar una nueva estrella en sus vitrinas. Deportivo Cali llega con una ventaja de 2-3 en el marcador global, lo que augura un cierre emocionante y muy disputado, de acuerdo con la información proporcionada por Caracol TV.

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Tanto las 'azucareras' como las 'leonas' son consideradas las instituciones más exitosas en el fútbol femenino nacional. Deportivo Cali ha alcanzado el título en tres ocasiones (2021, 2024 y 2025), mientras que Santa Fe iguala ese número con coronaciones en 2017, 2020 y 2023. Este enfrentamiento significa que ambos equipos buscan consagrarse con su cuarta estrella, reafirmando su dominio en el fútbol femenino del país.

El contexto de este partido es aún más especial, ya que Deportivo Cali tiene la posibilidad de concretar un tricampeonato consecutivo si logra vencer nuevamente a Santa Fe, un reto que las rojiblancas buscarán impedir por todos los medios. Este patrón de encuentros entre ambos equipos en instancias decisivas refleja su hegemonía reciente en el torneo, aportando un ingrediente adicional de competitividad y rivalidad.

El partido de ida se disputó en el estadio La Independencia de Tunja y estuvo cargado de emociones. En la primera mitad, el Deportivo Cali, dirigido por Jhon Alber Ortiz, mostró una ofensiva contundente y se adelantó rápidamente en el marcador gracias a los goles de Jessica Bermeo, Ingrid Bermeo y Melanin Aponzá (este último de penalti), logrando un parcial de 0-3 en tan solo treinta minutos. Sin embargo, Santa Fe no se dio por vencido y, antes de finalizar el primer tiempo, Mariana Zamorano descontó en dos oportunidades, una de ellas desde el punto penal, poniendo el 2-3 definitivo.

Durante el segundo tiempo, el ritmo se vio interrumpido por numerosas faltas, lo que limitó la fluidez del juego. Santa Fe intentó igualar el marcador, pero el Deportivo Cali supo mantener la ventaja y defendió su resultado hasta el pitazo final.

El duelo definitivo de la Liga Femenina 2026 será transmitido por Win Sports y Señal Colombia a las 6:00 p. m., y también podrá seguirse en línea en la página oficial de Gol Caracol.

¿Cuántos títulos han ganado Deportivo Cali y Santa Fe en la Liga Femenina de Colombia?

De acuerdo con lo publicado por Caracol TV, Deportivo Cali ha ganado la Liga Femenina en 2021, 2024 y 2025, mientras que Santa Fe fue campeón en 2017, 2020 y 2023. Ambos equipos llegarán a esta final con la posibilidad de sumar su cuarta estrella en el fútbol femenino colombiano.

¿A qué hora y dónde se podrá ver la final entre Deportivo Cali y Santa Fe en la Liga Femenina 2026?

La gran final de la Liga Femenina 2026 entre Deportivo Cali y Santa Fe se disputará el sábado 26 de septiembre a las 6:00 p. m. en el estadio Palmaseca. El partido será transmitido por Win Sports y Señal Colombia, además de estar disponible en línea a través de la página web de Gol Caracol.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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