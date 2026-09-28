Por: Gol Caracol

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Juan Manuel Lillo, influyente formador de entrenadores y estratega español, ahora se embarca en un nuevo desafío: ser el principal apoyo de Rafael Márquez en su debut como seleccionador nacional de México en la travesía hacia el Mundial 2030. De acuerdo con lo reportado por Noticias Caracol, el conjunto mexicano, conocido como el Tri, dará inicio a una serie de cuatro partidos amistosos. El primero de estos encuentros será en Baltimore enfrentando a Colombia, seguido por duelos ante Perú, Estados Unidos y Chile. Estos compromisos representan el arranque de Márquez en un escenario de máxima exigencia y bajo una fuerte atención mediática.

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Rafael Márquez, figura emblemática del fútbol mexicano y antiguo auxiliar de Javier Aguirre en la selección nacional, encara su primer reto como entrenador principal. Según destaca Noticias Caracol, su experiencia en los banquillos se resume a la dirección de equipos en categorías inferiores, como el Real Alcalá y el Barcelona Atlètic, filial del Barcelona. Aun así, carece de experiencia dirigiendo en la primera división, lo que lo ha llevado a rodearse de asesores experimentados; el más relevante de ellos, Juan Manuel Lillo. Junto a Lillo, otro exjugador, Andrés Guardado, también novato como asistente, completa el cuerpo técnico.

Márquez ha manifestado abiertamente la importancia que le otorga al respaldo de Lillo, a quien califica como un "filósofo del fútbol" por su reconocida habilidad para descifrar rivales, comprender el juego y potenciar futbolistas. Esta percepción la comparten entrenadores de talla internacional como Pep Guardiola, Jorge Sampaoli y Juan Carlos Osorio, quienes han elogiado públicamente las capacidades tácticas del entrenador vasco.

Asimismo, la relación personal entre Márquez y Lillo viene de años atrás, con intentos previos del mexicano por llevar a Lillo al fútbol nacional. No obstante, recién se materializó esta colaboración cuando, tras un encuentro en Madrid, Márquez lo invitó a sumarse a su nuevo reto. Lillo, de 60 años, cuenta con una trayectoria internacional tanto como entrenador, asistente y asesor en ocho países distintos. Su filosofía resalta la importancia de la salida limpia del balón, un aspecto que también caracterizaba el estilo de Márquez como futbolista.

La huella de Lillo en el fútbol mexicano se vio, especialmente, durante su paso por Dorados de Sinaloa en 2005 y 2006. Su visión influyó notablemente en figuras como Pep Guardiola, quien viajó a México para trabajar junto a él y así prepararse antes de ser entrenador. De igual modo, el delantero uruguayo Sebastián Abreu recuerda a Lillo como uno de sus principales mentores en la dirección técnica.

¿Cuál es el rol de Juan Manuel Lillo en la selección de México de cara al Mundial 2030?

Lillo se desempeña como el principal asistente técnico de Rafael Márquez, aportando su amplia experiencia y filosofía táctica para acompañar al novato seleccionador en el proyecto hacia el Mundial 2030. Su capacidad para interpretar el juego y desarrollar futbolistas, así como su bagaje internacional, lo convierten en un pilar fundamental del equipo técnico, de acuerdo con Noticias Caracol.

¿Por qué Rafael Márquez eligió a Juan Manuel Lillo como su principal asistente técnico?

La decisión de Márquez se basa en la amistad y la admiración que siente por Lillo, a quien considera un "filósofo del fútbol" y un referente en la interpretación y enseñanza del juego. Márquez reconoce la falta de experiencia en primera división y valora el respaldo que le puede ofrecer Lillo por su historial y el respeto que genera en el ámbito internacional, según información de Noticias Caracol.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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