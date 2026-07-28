Este martes 28 de julio, el periodista especializado en fichajes Fabrizio Romano informó que Roberto Mancini llegó a un acuerdo para convertirse en el nuevo entrenador principal de la selección de Italia.

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(Vea también: Selección de Francia anunció a su nuevo entrenador y se confirmó rumor sobre Zidane)

“Nuevo proyecto, listo para comenzar después de que el presidente Malagò detuviera el acuerdo con Pirlo en el momento de las firmas debido a su colaboración con marcas rusas. Mancini, de vuelta”, escribió Romano en su cuenta de X.

La información del reconocido reportero italiano llega en medio de una crisis institucional en la Federación Italiana de Fútbol (FIGC). El presidente Giovanni Malagò había frenado en el último momento el fichaje de Andrea Pirlo como seleccionador por los vínculos comerciales del exjugador con marcas rusas.

Ese rechazo desencadenó las dimisiones de Paolo Maldini, que ocupaba el cargo de director técnico, y de Leonardo, su asesor. En ese contexto de inestabilidad, Malagò optó por recuperar a Mancini, el técnico que ya dirigió a la ‘Azzurra’ entre 2018 y 2023 y con el que conquistó la Eurocopa de 2020 en Wembley.

Mancini, de 61 años, había dejado el banquillo del Al-Sadd de Catar hace algunas semanas tras ganar la liga local. Su regreso a la selección italiana cierra un ciclo que comenzó con su sorpresiva renuncia en agosto de 2023, cuando aún le quedaba contrato vigente, para fichar por Arabia Saudí.

Aquella etapa en Oriente Medio duró poco más de un año y terminó en octubre de 2024. Ahora vuelve al lugar donde alcanzó su mayor éxito como entrenador: el título europeo que Italia no levantaba desde 1968.

🇮🇹 FINALMENTE… ¡ITALIA TIENE DT! Informa @FabrizioRomano que ROBERTO MANCINI será el nuevo entrenador de la Nazionale y así tendrá su segundo ciclo al mando del seleccionado 🏆 ¿Su anterior paso por la Azurri? Entre 2018 y 2023, con la conquista de la Eurocopa 2020 en el medio pic.twitter.com/KnKKBEkvpI — SportsCenter (@SC_ESPN) July 28, 2026

El anuncio de Romano se produce el mismo día en que Francia presentó a Zinedine Zidane como su nuevo seleccionador. La Federación Francesa de Fútbol confirmó este martes el nombramiento del exentrenador del Real Madrid, que sustituye a Didier Deschamps tras catorce años en el cargo.

Zidane, campeón del mundo como jugador en 1998 y tres veces ganador de la Champions League en el banquillo del Madrid, firmó un contrato de cuatro años hasta el Mundial de 2030.

De esta forma, Italia no se quedó atrás respecto a su rival histórico: mientras los ‘Bleus’ recuperan a una de sus mayores leyendas, la ‘Azzurra’ apuesta por el técnico que les devolvió la gloria continental hace cinco años.

La decisión de Malagò también apunta a un nuevo organigrama. Según diversas informaciones italianas, Claudio Ranieri se perfilaba como el próximo director técnico de la selección, en sustitución de Maldini. Giorgio Chiellini, otro nombre que sonó para ese puesto, descartó la posibilidad al asegurar que está feliz en su rol en la Juventus.

Con Mancini de regreso, Italia busca reconstruir un proyecto que no ha logrado clasificarse a los Mundiales de 2018, 2022 ni 2026.

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