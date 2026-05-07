Este miércoles, 6 de mayo, Independiente Santa Fe perdió dos puntos de oro en la cuarta fecha de la Copa Libertadores 2026, puesto que empató 1-1 con Corinthians de Brasil, que encontró la igualdad en la última jugada del partido.

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Este fue el resumen del encuentro:

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Ahora, sobre el final y luego del gol, todo se rompió en el terreno de juego, ya que los jugadores de Santa Fe se le fueron encima al arquero de Corinthians porque, presuntamente, había celebrado más de la cuenta y a la hinchada local, lo cual desató la furia de Nahuel Bustos.

JAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJJA SE QUERÍAN RECONTRA CAGAR A PIÑAS LOS TIPAZOS 🏆🚬 EXCESO DE CINEMAAAAAAAAA 😮‍💨 pic.twitter.com/fVOzkbF728 — Out of Context Libertadores (@OC_Libertadores) May 7, 2026

Tan complicada fue la situación que personal de seguridad tuvo que entrar a proteger al arquero y lo sacaron rápidamente de la cancha para que no pasara a mayores.

Sin embargo, horas después salió el video de la cámara del arco y quedó en evidencia que realmente el guardameta del equipo brasileño no hizo nada malo, solo apretó los puños y se arrodilló en su arco agradeciendo al cielo por el empate que habían acabado de sacar frente a un duro rival y en un campo más que complicado.

Este es el video en cuestión:

Estão acabando com o futebol! Essa ação em cima do Hugo foi patético! pic.twitter.com/kAMcZ8iXvu — Fala Muito, FIEL! (@falamuitofiel) May 7, 2026

Cabe recordar que igual, luego de este encuentro, Santa Fe puede recibir una dura sanción y multa económica porque uno de los principios de la Conmebol es el tema del respeto, pero se pudo ver a los hinchas haciéndole gestos racistas a los aficionados del Corinthians que viajaron hasta Bogotá para apoyar a su equipo.

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Cuándo vuelve a jugar Santa Fe en Libertadores

Cabe recordar que a Santa Fe le queda un compromiso como local y otro como visitante, en los que buscará sumar los puntos necesarios para, al menos, meterse a la Copa Sudamericana.

Los partidos de Santa Fe son:

Santa Fe vs. Platense: 19 de mayo a las 7:00 de la noche.

Peñarol vs. Santa Fe: 27 de mayo a las 7:30 de la noche.

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