Se trata del exfutbolista Patricio ‘Pato’ Toledo, quien fue considerado como el mejor portero de la Copa América en 1991, tras su magnífica actuación con la Selección de Chile.

La situación, que por poco se convierte en tragedia, ocurrió en el partido de leyendas llamado ‘Adiós capitanes’, organizado por Universidad Católica de Chile para despedir a tres insignias del club: Cristian Álvarez, Milovan Mirosevic y José Pedro Fuenzalida.

Transcurría el minuto 10 del partido amistoso cuando el ‘Pato’ Toledo cayó desplomado mientras esperaba el ataque del conjunto rival. Inmediatamente, sus compañeros fueron a auxiliarlo y pidieron ayuda médica de urgencia.

🚨 IMPACTO TOTAL 🚨

El histórico arquero Pato Toledo se desplomó en pleno homenaje de la UC tras un infarto 😱. Fue reanimado y hoy lucha en la UCI, consciente y estable 🙏💙.#FuerzaPatoToledo #UC #Chile pic.twitter.com/VdwFSLJVR8 — noticias con cafe (@noticiascafee) September 29, 2025

Sin embargo, fue el actuar de uno de los exfutbolistas en cancha el que le salvó la vida al ‘Pato’ Toledo, ya que le dio respiración boca a boca, antes de que entraran los paramédicos.

“Recibimos a Patricio Toledo en el servicio de urgencia de la clínica en situación tremendamente grave. Sufrió un paro cardiorespiratorio. En este momento está en una situación muy compleja. Su estado de salud es de extrema gravedad, por lo que esperamos que en las próximas horas podamos dar más noticias”, indicó en un principio la Clínica Universidad de Los Andes, a la cual fue trasladado el exfutbolista.

Con el pasar de las horas, el centro médico dio un parte alentador sobre el estado de Toledo, informado que si bien llegó en una condición crítica, se le practicó un “procedimiento de revascularización coronaria” con éxito.

“El paciente permanece estable y en observación en la Unidad de Cuidados Intensivos, siendo considerada su condición de gravedad. Este parte médico se entrega con autorización de la familia, que solicita agradecer las numerosas muestras de apoyo recibidas en estos momentos”, precisaron.

Hasta el presidente de Chile, Gabriel Boric, reaccionó al suceso en su cuenta de X, deseándole pronta recuperación al histórico arquero de la selección chilena.

Gran fin de semana para el deporte! Gracias a @Cruzados por esta histórica despedida a nuestros capitanes: Milo Mirosevic, Huaso Álvarez y Chapa Fuenzalida. Al Pato Toledo y su familia, mi abrazo y mejores deseos en su recuperación. Lo ocurrido solo nos muestra una cosa: qué… pic.twitter.com/u1CtM40AUR — Gabriel Boric Font (@GabrielBoric) September 29, 2025

