León está lejos de sus mejores días en la Liga de México, pues suma cuatro partidos consecutivos sin ganar, marcha en el puesto 11 y fuera de los clasificados a las finales y por eso mismo el técnico Eduardo Berizzo fue destituido.

(Ver también: James Rodríguez daría bombazo en nuevo equipo (poderoso) y salida de León de México parece fija)

Y es que cabe recordar que apenas llegó James Rodríguez al conjunto mexicano, sumaron una gran racha de partidos invictos, pero la gasolina se fue acabando, el nivel bajó y ahora no hay certeza con el estilo de juego del equipo.

Ante esto, para retomar el camino, las directivas analizan algunas opciones que reemplacen al entrenador argentino y ya hay una opción bastante fuerte que puede tomar las riendas del equipo.

Lee También

Quién va a ser el técnico de James Rodríguez en México

Según han adelantado varios medios mexicanos, el elegido sería el mexicano de 60 años Ignacio Ambriz, quien ya supo ser campeón con ‘La fiera’ hace cinco años y por eso hay ilusión de que logre la hazaña esta temporada.

“Nacho Ambriz está muy cerca de regresar a dirigir al Club León (…) Las charlas entre Ignacio Ambriz y el León van por buen camino y en las próximas horas pudieran terminar con la firma de un contrato por un año”, dijo Medio Tiempo.

Por su parte, TUDN, otro de los medios más reconocidos, agregó: “Ignacio Ambriz, campeón con el León hace cinco años, es el estratega más adelantado para regresar al banquillo esmeralda (…) Ambriz y la directiva de León están en pláticas, en las próximas horas podrían lograr un nuevo acuerdo”.

Cabe recordar que el técnico dirigió más de 110 partidos y ganó el torneo Apertura de 2020, pero en mayo de 2021, debido a que el nivel bajó, fue destituido.

Por lo pronto, queda esperar que el equipo lo haga oficial, ya que de eso también dependerá el futuro de James Rodríguez, recordando que tiene contrato hasta finales de 2025 y, en pleno año de Mundial, necesita de un equipo que lo ayude a tener un gran rendimiento.

(Ver también: A James Rodríguez le metieron presión en León por lo que hizo con Selección Colombia)

Cuándo vuelve a jugar James Rodríguez

Por lo pronto, el equipo se mantiene enfocado en conseguir los objetivos de la temporada, por lo que la preparación de esta semana será clave para cambiar el rumbo del camino.

El próximo partido será contra Toluca el sábado 4 de octubre a partir de las 8:00 de la noche, hora colombiana.

* Pulzo.com se escribe con Z