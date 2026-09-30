Por: Gol Caracol

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La selección de fútbol de México, bajo la dirección de Rafael Márquez, se enfrentó a Perú en un amistoso que terminó empatado 1-1, reuniendo a más de 25.000 aficionados en el estadio Sports Illustrated de Nueva Jersey. Esta presentación marcó el segundo ensayo de Márquez al frente del Tri, optando por una alineación inédita y en su mayoría experimental, lo que provocó atención y expectativa tanto entre los seguidores como entre los especialistas que seguían el partido.

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Márquez explicó las razones detrás de su arriesgada elección, afirmando que buscaba observar a diferentes jugadores en condiciones de presión propias de estos encuentros internacionales: "Fue un once nuevo en el que muchos jugaron por primera vez juntos. Lo que quería era ver jugadores en este tipo de partidos y de situaciones". Destacó también su apuesta por la juventud: "Yo creo en los jóvenes, por algo me atreví a poner este once con gente muy joven. La edad promedio de nosotros es de 24 años contra 29 de Perú. No sé quién más se hubiera atrevido a hacerlo", manifestó el técnico, de acuerdo con declaraciones incluidas en el reporte del partido.

Los cambios promovidos por Márquez incluyeron debutantes relevantes. Oscar García, guardameta de 23 años que recientemente fue reconocido como mejor portero de la Leagues Cup, fue titular en su primer partido con la selección absoluta. Asimismo, en la segunda mitad, se sumaron los atacantes Santiago Sandoval y Hugo Camberos. Además, en defensa hubo una innovación con Jeremy Márquez, quien normalmente se desempeña como centrocampista, asumiendo la lateral derecha para este partido. En la mitad del campo, el naturalizado español Álvaro Fidalgo tomó la posición de Gilberto Mora, aunque sin lograr el mismo nivel de organización y dinamismo que suele mostrar la joven promesa mexicana de 17 años.

En el banquillo peruano, Mano Menezes, técnico brasileño, hizo cinco modificaciones respecto al equipo que había perdido 4-1 ante Estados Unidos en su anterior presentación. Entre los titulares peruanos resonaron los nombres del portero Pedro Gallese y el mediocampista Yoshimar Yotún, quienes tienen pasado en el fútbol mexicano, resaltando especialmente el caso de Yotún, campeón de liga con Cruz Azul.

Durante la primera parte, el conjunto mexicano tuvo dominio territorial, pero careció de claridad, actitudes contundentes, profundidad ofensiva y capacidad de desequilibrio, según lo visto en el desarrollo del partido y de acuerdo con la información presentada.

¿Por qué Rafael Márquez eligió una alineación inédita y tan joven contra Perú?

De acuerdo con declaraciones de Márquez, su objetivo era analizar y observar el desempeño de jugadores jóvenes en situaciones de exigencia propias de partidos internacionales. El técnico buscó formar un equipo con edad promedio de 24 años, para dar oportunidad y experiencia a jugadores menos acostumbrados a este tipo de duelos.

¿Qué relevancia tuvieron los debutantes en el empate entre México y Perú?

El portero Oscar García, tras su reconocimiento en la Leagues Cup, tuvo su primer partido como titular y mostró su potencial. Los atacantes Santiago Sandoval y Hugo Camberos también debutaron en la segunda mitad, ofreciendo alternativas frescas a la ofensiva mexicana, aunque el equipo en general no logró el desequilibrio necesario para superar al rival.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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