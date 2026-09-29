Por: Noticiero 90 minutos

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La Liga Vallecaucana de Fútbol, institución clave para el desarrollo deportivo en el Valle del Cauca, enfrenta uno de sus mayores retos tras el sismo ocurrido el 10 de agosto. El terremoto afectó gravemente la sede administrativa de la Liga, ubicada en el edificio de Indervalle, lo que llevó a la entidad a priorizar un viejo anhelo: la construcción de una sede propia. Según informó el presidente de la Liga, Oweimar Giraldo, este incidente aceleró la necesidad de contar con instalaciones independientes y seguras, especialmente antes de la conmemoración del centenario de la organización.

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De acuerdo con las declaraciones recogidas por 90minutos.co, la emergencia no solo tuvo repercusión local. La Federación Internacional de Fútbol Asociación (FIFA), liderada por Gianni Infantino, se comunicó directamente con la Liga para conocer la magnitud de los daños y ofrecer apoyo institucional. Giraldo relató que Infantino fue especialmente solidario, mostrando interés en las actividades de la Liga y en la situación resultante del sismo. Así mismo, destacó que la FIFA enviará delegados a Cali para evaluar el estado de las instalaciones y coordinar posibles ayudas que permitan superar las emergencias y avanzar hacia una solución de largo plazo.

El proyecto que la Liga presentará ante la FIFA, detalló Giraldo, ya cuenta con maqueta, ubicación prevista y presupuesto estimado. El objetivo es materializar una sede administrativa funcional y moderna, que responda a las necesidades de gestión, atención de deportistas y desarrollo de programas, más aún tras el impacto sufrido en las actuales instalaciones. Además, el plan contempla mejoras en la Unidad Deportiva Panamericana, como la adecuación de baños y espacios específicos para el trabajo físico de futbolistas y jugadores de fútbol sala.

En este proceso de reconstrucción, la Liga ha recibido respaldo de otros organismos deportivos, como la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) y la Federación Colombiana de Fútbol. Giraldo confirmó que viajará próximamente a Suiza, sede de la FIFA, para presentar en persona los proyectos y exponer las necesidades urgentes de la institución. Su meta principal es que la nueva sede esté lista en el marco del centenario de la Liga, como símbolo de resiliencia y proyección futura.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué ayudas anunció la FIFA para la Liga Vallecaucana de Fútbol tras el terremoto?

La Federación Internacional de Fútbol Asociación (FIFA) anunció el envío de delegados a Cali para evaluar directamente los daños ocasionados por el sismo en la sede de la Liga Vallecaucana de Fútbol y determinar las formas de acompañamiento y colaboración. De acuerdo con Oweimar Giraldo, presidente de la Liga, este apoyo podría traducirse en ayuda institucional, asesoría y recursos que permitan la construcción de una nueva sede administrativa y la mejora de espacios deportivos existentes.

¿En qué consiste el proyecto de nueva sede para la Liga Vallecaucana de Fútbol?

Según la información proporcionada por la Liga Vallecaucana de Fútbol y su presidente, Oweimar Giraldo, el proyecto de la nueva sede contempla la construcción de instalaciones administrativas modernas y funcionales. Este plan ya cuenta con maqueta, ubicación propuesta y presupuesto definido. Adicionalmente, incluye la adecuación de la Unidad Deportiva Panamericana, con mejoras en baños y espacios destinados al trabajo físico de los deportistas, con la meta de inaugurarse antes del centenario de la institución.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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