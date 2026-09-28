Por: EL PILON SA

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La reciente victoria de Alianza Valledupar frente a Jaguares de Córdoba en el estadio Jaraguay de Montería representó mucho más que un simple resultado positivo para el equipo del César. Bajo la dirección técnica de Flabio Torres, los vallenatos se impusieron 2-1 en condición de visitante, lo que les permitió tomar un respiro significativo en la compleja pelea por la permanencia en la máxima categoría del fútbol colombiano. Este triunfo no solo fue celebrado por los integrantes del plantel, sino que tuvo un efecto inmediato en la tabla de promedios, especialmente en la zona baja donde la lucha por evitar el descenso se encuentra más apretada que nunca, de acuerdo con la información publicada por José Orlando Ascencio.

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Con los tres puntos obtenidos en Montería, Alianza Valledupar escaló a la casilla 16 de la tabla de descenso, sumando en total 119 puntos en 108 partidos y alcanzando así un promedio de 1.101. Esta diferencia numérica frente a sus rivales directos, quienes continúan muy cerca en la clasificación, otorga cierto margen para planificar las próximas jornadas con un poco más de serenidad. La situación, sin embargo, es mucho más angustiante para Jaguares de Córdoba, que tras caer en condición de local, quedó anclado en el último lugar de la tabla con un promedio de 0.862, equivalente a 25 puntos en 29 partidos disputados.

El equipo cordobés no es el único que enfrenta este panorama crítico. Boyacá Chicó ocupa la casilla 19 con un promedio de 0.906, sumando 97 unidades en 107 compromisos. Por su parte, Cúcuta Deportivo figura en la posición 18, registrando un promedio de 0.933 tras acumular 28 puntos en 30 encuentros.

En el grupo de equipos que aún están en riesgo, pero cuentan con mejores cifras, aparece Inter Bogotá con 1.091 (119 puntos en 109 partidos), seguido por Llaneros con un promedio de 1.157 (81 puntos en 70 partidos) y Deportivo Pereira con 1.179 (125 puntos en 106 juegos). Si bien el margen se estrecha, lo logrado por Alianza Valledupar les permite mirar el futuro inmediato con algo más de optimismo, aunque el sistema de promedio exige regularidad hasta finalizar la fase 'todos contra todos'.

El reto para Alianza, entonces, será seguir sumando puntos en los próximos encuentros; solo de esa forma podrán asegurarse la continuidad en la primera división sin depender de resultados ajenos.

¿Cómo quedó la tabla del descenso tras la victoria de Alianza Valledupar ante Jaguares?

Después del triunfo en Montería, la tabla de descenso presentó varios cambios: Alianza Valledupar subió a la posición 16 con un promedio de 1.101, mientras Jaguares de Córdoba quedó último con 0.862. Boyacá Chicó y Cúcuta Deportivo también se mantienen en riesgo, en las casillas 19 y 18 respectivamente, según los datos publicados por José Orlando Ascencio.

¿Qué significa el sistema de promedio en el descenso del fútbol colombiano?

El sistema de promedio es un método mediante el cual se promedia el rendimiento de los equipos a lo largo de varios campeonatos, tomando en cuenta el número de puntos obtenidos y la cantidad de partidos jugados. Así, equipos como Alianza Valledupar deben mantener la regularidad para mejorar su promedio y evitar el descenso al cierre de la fase 'todos contra todos'.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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