Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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El presidente de la Federación Colombiana de Fútbol (FCF), Ramón Jesurún, ha quedado en medio de una polémica por supuestas intervenciones en las designaciones arbitrales de la Liga BetPlay II-2026. De acuerdo con una publicación del diario La Patria de Manizales, se señala que Jesurún habría influido en los cambios de asignaciones hechas inicialmente a los árbitros Wilmar Roldán y Javier Villa para la décima fecha del torneo. El medio cita a una fuente que asegura que estas modificaciones respondieron a gestiones directas del presidente de la federación, generando inquietud sobre la transparencia dentro del fútbol colombiano. Asimismo, en las investigaciones periodísticas se menciona a Nicolás Gallo, aunque el foco recae sobre las presuntas decisiones tomadas por parte de la cabeza directiva de la FCF.

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El contexto institucional para estas denuncias es relevante. Según la normativa de la Federación Internacional de Fútbol Asociación (FIFA), las federaciones nacionales como la FCF están obligadas a manejar sus asuntos internos de forma autónoma y sin la injerencia de agentes externos. Así lo expresan los propios estatutos de la FIFA, en cuyo artículo 14 se advierte que una posible suspensión podría producirse en caso de incumplimientos graves de estas obligaciones. Sin embargo, de acuerdo con la información publicada, no existe hasta ahora una sanción actual contra la Selección Colombia ni una exclusión de la Copa América 2028. Toda eventual penalización dependería, en adelante, de la valoración por parte de los órganos judiciales de la FIFA, entre ellos su Comisión de Ética, que tiene el mandato de abrir investigaciones ante posibles faltas al Código Ético de la organización.

En paralelo a la controversia, la FCF ha comunicado recientemente la integración de la Comisión Arbitral Nacional correspondiente al periodo 2026-2027, compuesta por cinco miembros y que comenzará su función desde el 28 de agosto de 2026. Este anuncio intenta dar señales de normalidad institucional mientras se mantiene la discusión pública sobre las supuestas irregularidades en la asignación de árbitros.

Por el momento, el caso permanece como una polémica rodeada de interrogantes, dependiendo cualquier evolución del resultado de investigaciones y disposiciones de los organismos competentes. La FCF, por ahora, destaca la formalización de sus órganos internos, mientras sectores del periodismo ponen la lupa sobre la independencia en el manejo del fútbol profesional colombiano.

¿Por qué se cuestiona la independencia de la Federación Colombiana de Fútbol en las designaciones arbitrales?

La independencia de la Federación Colombiana de Fútbol se ve cuestionada porque, según la investigación de La Patria, habría intervenido directamente en la reasignación de árbitros para partidos clave de la Liga BetPlay II-2026. Las normas internacionales de la FIFA exigen a sus federaciones miembro transparencia y autonomía en estos procesos, de modo que cualquier interferencia puede poner en entredicho la credibilidad y la legitimidad del arbitraje en el fútbol colombiano.

¿Podría Colombia ser sancionada por la FIFA ante posibles violaciones de sus estatutos?

Colombia solo podría ser sancionada por la FIFA si se demuestra, a través de una investigación formal realizada por la Comisión de Ética de ese organismo, que la Federación Colombiana de Fútbol incurrió en una violación grave de los estatutos. Por ahora, no existe sanción vigente, pero los Estatutos de la FIFA lo prevén si se confirma una falta a sus principios de independencia y transparencia.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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