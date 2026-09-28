Por: Noticiero 90 minutos

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Deportivo Cali femenino ha marcado un hito sin precedentes en el fútbol colombiano tras proclamarse campeón, por tercera vez consecutiva, de la Liga Femenina BetPlay 2026. El conjunto dirigido por Jhon Alber Ortiz demostró una vez más su hegemonía nacional al superar en una vibrante final a Independiente Santa Fe con un marcador global de 7-4, confirmando así su dominio sobre su tradicional rival en estas instancias, de acuerdo con información publicada por Noticiero 90 Minutos.

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El duelo definitivo tuvo lugar en el Estadio Deportivo Cali, conocido como Palmaseca, donde el equipo ‘azucarero’ obtuvo una victoria por 4-2 en el partido de vuelta. Este resultado selló el tricampeonato consecutivo, siendo campeonas en los años 2024, 2025 y 2026, hazaña que se suma a la primera estrella del club conseguida en 2021. Así, las ‘azucareras’ se alzaron como las primeras tetracampeonas en la historia del fútbol femenino colombiano, superando incluso las tres conquistas de las ‘leonas’ de Bogotá.

El éxito del Deportivo Cali femenino, según la misma fuente, parte de una estructura afianzada que apuesta tanto por la experiencia de sus jugadoras como por la proyección de jóvenes formadas en la cantera. Esta combinación ha permitido el desarrollo de un fútbol ofensivo, atractivo y eficaz, características que se hicieron presentes durante los momentos más complejos del torneo y permitieron celebrar una nueva estrella ante una afición completamente entregada en el interior del estadio.

Adicionalmente, lograr este campeonato no sólo representa un hito local sino que también le concede al club vallecaucano la posibilidad de representar a Colombia en la Copa Libertadores Femenina, el torneo internacional más importante a nivel de clubes sudamericanos. El plantel dirigido por Jhon Alber Ortiz ya conoce a sus próximos rivales en dicha competencia, aunque los detalles concretos no se mencionan en la información suministrada.

En conclusión, el camino recorrido por Deportivo Cali femenino en los últimos años no sólo le otorga el título de club más laureado del país, sino que también fortalece el desarrollo y la visibilidad del fútbol femenino en Colombia, consolidando referentes tanto para las generaciones actuales como venideras.

¿Cómo logró Deportivo Cali femenino su título como tetracampeón del fútbol colombiano?

De acuerdo con Noticiero 90 Minutos, Deportivo Cali femenino consiguió el tetracampeonato nacional a través de una mezcla de experiencia y juventud en su plantel, sumada a un estilo de juego ofensivo y ganador, lo que se evidenció en la contundente final contra Independiente Santa Fe, que terminó con un marcador global de 7-4.

¿Qué representa el tricampeonato consecutivo para el Deportivo Cali femenino en la Liga BetPlay 2026?

El tricampeonato consecutivo del Deportivo Cali femenino en la Liga BetPlay 2026 significa su consolidación como el club más exitoso del país en fútbol femenino y le asegura, además, la oportunidad de participar en la Copa Libertadores Femenina, el máximo certamen a nivel de clubes en Sudamérica.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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