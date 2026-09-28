Por: EL PILON SA

Noticias sobre Valledupar, el Cesar y el vallenato: artículos, videos, fotos y el más completo archivo de noticias de Colombia y el mundo en El Pilón. Visitar sitio

Alianza Valledupar logró un triunfo clave en el estadio Jaraguay, al superar 2-1 a Jaguares de Córdoba. Este resultado no solo mejoró la posición del equipo vallenato en la tabla del descenso, sino que también le permitió alejarse de la zona crítica en la tabla de los promedios. La victoria tuvo un valor especial debido a los retos que enfrentó el plantel durante el encuentro, especialmente por las condiciones climáticas y tácticas que marcaron la tarde en Montería, según se analizó en la rueda de prensa posterior al partido.

Sigue a PULZO en Discover

El director técnico de Alianza Valledupar, Flabio Torres, detalló las complicaciones que tuvo su equipo por la alta humedad presente en el estadio. Torres confesó: "Yo veía un partido en donde los jugadores como que estaban incómodos, no sé si la humedad. Pareciera que estuvieran cansados y la verdad eso me preocupaba (...) Después entendimos que era el tema de la temperatura". Ante este escenario, el técnico resaltó la capacidad de reacción de sus dirigidos, pues lograron ajustar aspectos defensivos y aprovechar el recambio desde el banco, logrando llegar al descanso con el marcador empatado.

En el complemento, Torres explicó que el plantel corrigió su atención en la defensa y sumó claridad en el último tramo del campo. Aunque tuvieron opciones claras de aumentar la diferencia, señaló que el resultado pudo ser más amplio. Por su parte, el mediocampista Ever Meza coincidió en que el ingreso de nuevos jugadores fue decisivo tras el desgaste físico generado por el clima. "Las alternativas fueron un aire importante hoy después del desgaste del primer tiempo, porque las condiciones climáticas son fuertes", indicó Meza.

En la otra orilla, Hubert Bodhert, técnico de Jaguares, lamentó no haber sabido capitalizar la ventaja que consiguió temprano con el gol de Andrés 'Topo' Rentería al minuto 15. Bodhert reconoció: "Nos ha faltado administrar mejor un resultado (...) Ese segundo gol nos mata". Alianza, que había empatado con un potente tiro de Jair Castillo al minuto 39, selló la victoria con un remate de Jhildrey Lasso al minuto 72, después de una jugada entre Cristian Vergara y Wiston Fernández. Ese tanto fue suficiente para que Alianza asegurara los tres puntos y reorganizara su zona defensiva en el tramo final.

Tras este triunfo, Alianza Valledupar asciende al puesto 15 con 11 puntos, alejándose del fondo, mientras que Jaguares permanece último con 7 unidades. El próximo partido de Alianza será el viernes 2 de octubre frente a Deportivo Cali.

¿Cuál fue el factor más determinante en la victoria de Alianza Valledupar sobre Jaguares de Córdoba?

De acuerdo con el testimonio de los protagonistas y el análisis posterior al partido, el impacto de las variantes tácticas y los recambios desde el banco, sumado a la adaptación a las condiciones climáticas, resultaron ser los factores clave que explican la superioridad de Alianza Valledupar en el segundo tiempo y su posterior victoria sobre Jaguares de Córdoba.

¿Cómo afectaron las condiciones climáticas el rendimiento de Alianza Valledupar en el estadio Jaraguay?

Las altas temperaturas y la humedad influyeron en el rendimiento físico de los jugadores de Alianza Valledupar, especialmente durante el primer tiempo, según lo reconoció el técnico Flabio Torres. Sin embargo, el equipo supo ajustar su estrategia y recurrió a variantes desde el banco para sobrellevar el desgaste físico y sacar ventaja en la segunda parte del juego.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Pulzo.com se escribe con Z