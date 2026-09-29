Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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Deportes Tolima anunció de manera oficial la llegada de Luis Fernando Suárez como su nuevo director técnico, marcando el inicio de una segunda etapa del estratega en el conjunto conocido como Vinotinto y Oro, después de más de veinte años desde su primera experiencia en el club. La designación ocurre tras la salida de Sebastián Oliveros y representa no solo el regreso de un entrenador experimentado, sino el inicio de una era cargada de expectativas para la hinchada ibaguereña.

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Suárez, de 66 años, tuvo sus primeros grandes logros como entrenador en Atlético Nacional, equipo en el que también jugó como futbolista. En 1999 asumió el mando técnico y consiguió el título de la Liga colombiana, consolidando su perfil en el panorama nacional. Al año siguiente, celebró la conquista de la Copa Merconorte 2000 con el mismo club, éxitos que abrieron las puertas para su proyección en otros equipos de Colombia y el extranjero, según información referenciada de los hechos y los clubes implicados.

El entrenador ya había dirigido al Deportes Tolima en 2002, tras sus pasos por Atlético Nacional y Deportivo Cali, como informan medios nacionales. Veinticuatro años después, retorna a Ibagué para enfrentar nuevos retos con la institución, ahora respaldado por la experiencia adquirida a nivel internacional.

Tras su paso por clubes y selecciones en Ecuador, Perú y México, Suárez tuvo una destacada etapa al frente de Aucas y luego de la selección de Ecuador. Allí vivió uno de los mayores hitos de su carrera: clasificar al combinado ecuatoriano al Mundial de Alemania 2006, donde alcanzaron los octavos de final contra Inglaterra en lo que fue un logro histórico para ese país.

Posteriormente, Suárez tomó el liderazgo de la selección de Honduras en 2011, logrando otra gesta: la clasificación al Mundial de Brasil 2014, incluyendo una victoria de visitantes sobre México, en el Estadio Azteca. Años después, reforzó su trayectoria dirigiendo a Costa Rica durante el proceso hacia el Mundial de Catar 2022.

En el fútbol colombiano, también resaltó su experiencia en Junior de Barranquilla, equipo con el que ganó la Superliga de 2019. Luego dirigió clubes como Deportivo Pereira, La Equidad y Atlético Bucaramanga. Su más reciente periodo en Colombia fue con el Pereira, y ahora vuelve a Tolima con Iván Niño, Fabián Torres y Henry Rojas en su cuerpo técnico, para intentar llevar al club a los cuadrangulares semifinales y asegurar su presencia en torneos internacionales.

¿Quién es Luis Fernando Suárez, el nuevo técnico del Deportes Tolima?

Luis Fernando Suárez es un entrenador colombiano de amplia trayectoria, que ha dirigido clubes y selecciones nacionales en América Latina, incluyendo a Ecuador, Honduras y Costa Rica, logrando clasificaciones mundialistas con estos países. En Colombia, sumó títulos con Atlético Nacional y Junior, y ahora retorna al Deportes Tolima en un momento decisivo.

¿Cuál es el principal reto de Suárez en su regreso al Deportes Tolima?

El objetivo fundamental de Suárez será clasificar al Deportes Tolima a los cuadrangulares semifinales del fútbol colombiano y llevar al equipo a participar en un torneo internacional, en medio de una plantilla que se encuentra en plena competencia de temporada.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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