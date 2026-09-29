Por: Gol Caracol

En Gol Caracol se transpira fútbol. Encuentra acá toda la información de la Selección Colombia, las figuras a nivel internacional, lo mejor de la Liga colombiana y el seguimiento del balompié internacional. Visitar sitio

Portugal consiguió una importante victoria en Oslo tras superar 2-1 a Noruega, resultado que le permite ubicarse como líder en solitario del Grupo A4 de la Liga de Naciones, de acuerdo con el reporte de Noticias Caracol. El partido estuvo cargado de emociones desde el inicio, mostrando un alto nivel de intensidad y un ida y vuelta constante, características propias de una competencia europea de selecciones nacionales.

Sigue a PULZO en Discover

El marcador se abrió en el minuto 17, cuando João Félix culminó una rápida transición ofensiva, iniciada por Nuno Mendes, quien cedió el balón a Pedro Neto y este, a su vez, asistió a Félix justo fuera del área. Ese primer gol obligó a Noruega a salir de su esquema inicial, generando oportunidades a través de Erling Haaland y Nusa, aunque las destacadas intervenciones del portero Diogo Costa evitaron el empate durante la primera mitad. La solidez defensiva de Rúben Dias también resultó determinante en esos minutos de presión noruega.

Portugal exhibió calidad en su ataque, pero sufrió en ciertos pasajes, sobre todo al momento de defender jugadas a balón parado y disputar los llamados 'segundos balones'. A pesar de que Noruega tuvo más disparos a puerta en este lapso (12 frente a 6), la eficacia portuguesa le permitió llegar al descanso con ventaja.

El inicio de la segunda parte fue frenético. Haaland, siempre incisivo, empató para Noruega en el minuto 51 tras aprovechar un rebote después de un tiro libre ejecutado por Ødegaard y atajado en primera instancia por Diogo Costa. No obstante, Portugal reaccionó rápidamente y, tras un error del arquero Nyland, Gonçalo Ramos definió con una sutil vaselina para devolver la ventaja a su selección. Minutos después, Ramos volvió a marcar, pero la acción fue anulada por fuera de juego tras la revisión del sistema de Asistencia Arbitral por Video (VAR), herramienta tecnológica empleada para resolver jugadas polémicas. Rafael Leão también estuvo cerca de aumentar el marcador, pero su remate pegó en el travesaño.

Noruega intensificó su búsqueda del empate en los minutos finales, encontrando una Portugal más ordenada y eficiente en defensa. Diogo Costa salvó un tiro peligroso de Schjelderup y Renato Veiga bloqueó otro intento claro de Haaland. En el lado portugués, Trincão exigió al arquero noruego, que pudo detener su remate. Así, el encuentro culminó con la victoria visitante.

Sin embargo, la noticia no terminó en la cancha. Llamó la atención la ausencia de minutos para Cristiano Ronaldo, figura histórica de la selección portuguesa. El director técnico Jorge Jesús explicó que su intención era ingresar al futbolista en la última media hora, pero debió cambiar de planes según el desarrollo del encuentro. Jesús aclaró: "Estaba pensando en Cristiano para que entrara, incluso había acordado con él que jugara la última media hora. Pero luego el partido dicta otras cosas. Sentí que no era el momento adecuado para meterlo. Tiene 41 años, no 20 y todavía quedan dos partidos más pero no fue para protegerlo físicamente. Estaba listo".

Finalmente, el técnico también se refirió a un gesto controvertido: Cristiano Ronaldo no saludó a los aficionados tras el partido, lo que generó preguntas en la rueda de prensa. Jesús respondió que conversará con el jugador sobre el episodio, enfatizando el significado de representar a la selección nacional.

¿Por qué Cristiano Ronaldo no jugó minutos en el partido entre Noruega y Portugal?

Cristiano Ronaldo permaneció en el banco durante el encuentro, aunque el director técnico Jorge Jesús aseguró, según Noticias Caracol, que el plan original era que el delantero jugara la última media hora. Sin embargo, los acontecimientos en el campo llevaron al entrenador a tomar una decisión diferente, argumentando que las circunstancias no fueron adecuadas para su ingreso en ese momento, y recalcó que no fue una cuestión de protección física a pesar de la edad del jugador.

¿Qué significa el VAR y por qué se anuló el gol de Gonçalo Ramos en Noruega vs. Portugal?

El VAR, que corresponde a las siglas de Asistencia Arbitral por Video, es una tecnología utilizada para revisar jugadas polémicas en partidos de fútbol. En el Noruega-Portugal, un segundo gol de Gonçalo Ramos fue anulado luego de la revisión del VAR, que determinó un fuera de juego en la acción previa y, por lo tanto, impidió que el tanto subiera al marcador.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Pulzo.com se escribe con Z