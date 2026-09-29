Por: Caracol TV

Compañía líder de televisión, radio y digital en Colombia. Visitar sitio

Millonarios Fútbol Club tendrá un duelo clave frente a Independiente Medellín este martes 29 de septiembre, en el marco de la fecha 13 de la Liga BetPlay II-2026. El equipo bogotano, conocido como los 'embajadores', llega con el respaldo de una racha positiva desde la llegada del técnico Alberto Gamero, lo que les permite mantener confianza ante un adversario que ha mostrado inconsistencias en su rendimiento reciente.

Sigue a PULZO en Discover

La noticia central en la previa de este encuentro es la convocatoria de Juan Guillermo Cuadrado, quien figura como uno de los fichajes más sonados para este semestre. Según Noticias Caracol, Cuadrado no había podido debutar con Millonarios por dos motivos principales: primero, por una sanción pendiente de dos fechas tras una expulsión que sufrió mientras jugaba en el Pisa, su club anterior; y segundo, por el proceso de acondicionamiento físico y adaptación que ha requerido desde su llegada.

Luego de cumplir su sanción y completar la preparación necesaria, el técnico Gamero optó por incluirlo en la lista de viajeros para la visita al Independiente Medellín. Desde el aeropuerto Internacional El Dorado, Gamero expresó: "Él esta feliz, así como también lo estamos nosotros. Dios quiera que comience ya la era con nosotros y nos pueda ayudar a lo que queremos". Esta declaración refleja la expectativa que hay en torno al estreno de Cuadrado en el equipo azul.

Las dudas sobre la posición en la que jugará Cuadrado surgieron a raíz de las lesiones de Carlos Sarabia y Samuel Martín en el equipo, ante lo cual Gamero respondió que "vamos a mirar, esas lesiones prácticamente se confirmaron hoy y ya miraremos donde ponerlo", sin aportar más detalles. La principal incógnita es si el colombiano iniciará como titular o suplente, aunque el técnico aseguró que el debut del jugador en el estadio Atanasio Girardot será un hecho: "El viene trabajando tranquilo, está bien y los minutos que dispongamos seguramente le irá bien".

Gamero también advirtió que Millonarios no debe confiarse, a pesar de los recientes tropiezos del Medellín bajo la dirección de Amaranto Perea, recordando que "es un equipo que viene de perder en Barranquilla y que va a querer ganar en su casa". Se espera, entonces, un compromiso cargado de emociones, especialmente para Cuadrado, quien no solo debutará con la camiseta de Millonarios, sino que enfrentará a un club en el que ya jugó en 2008 y que lo vio surgir profesionalmente.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuándo debutará Juan Guillermo Cuadrado con Millonarios en la Liga BetPlay II-2026?

De acuerdo con la información de Noticias Caracol, Juan Guillermo Cuadrado hará su esperado debut con Millonarios este martes 29 de septiembre frente a Independiente Medellín, durante la fecha 13 de la Liga BetPlay II-2026. Tras superar una sanción y completar su preparación física, el técnico Alberto Gamero lo incluyó oficialmente en la lista de viajeros a Medellín.

¿Por qué Juan Guillermo Cuadrado no había jugado antes con Millonarios?

Según Noticias Caracol, la ausencia de Cuadrado en los partidos anteriores de Millonarios se debió a dos razones principales: debía pagar una sanción de dos fechas por una expulsión sufrida en su antiguo club, el Pisa, y requería un período de acondicionamiento físico y adaptación al nuevo equipo antes de estar disponible para la competencia oficial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Pulzo.com se escribe con Z