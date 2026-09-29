Por: EL PILON SA

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Alianza Valledupar F.C. lanzó recientemente una advertencia pública ante el posible surgimiento de prácticas ilícitas relacionadas con cobros indebidos a futbolistas y sus familias. De acuerdo con el comunicado oficial del club citado en la información, se han conocido denuncias sobre personas que estarían exigiendo dinero, prometiendo acceso a convocatorias, entrenamientos o pruebas deportivas dentro del equipo profesional y sus divisiones menores. La directiva de la institución enfatizó que no existe ninguna veeduría privada que esté avalada para realizar dicho tipo de cobros.

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En palabras del mismo comunicado, la institución expresó de forma clara que "el club no cuenta con veedurías privadas autorizadas que cobren dinero a jugadores para acceder a oportunidades deportivas". Además, se desmarcó de cualquier solicitud de pagos hecha supuestamente a nombre de alguien vinculado con Alianza Valledupar, asegurando que nadie dentro de la entidad posee la autorización para condicionar el acceso a convocatorias, entrenamientos u oportunidades dentro de los procesos deportivos a cambio de dádivas o dinero.

La postura de Alianza Valledupar F.C. frente a estas irregularidades es tajante: no toleran cobros ajenos a los cauces oficiales y rechazan cualquier práctica similar. Además, el club aclaró que no existe vínculo comercial ni relación alguna con el Club Deportivo Galácticos F.C., organización con sede en Plato, Magdalena, desvinculándose de cualquier relación indirecta que pudiera dar lugar a malas interpretaciones o fraudes.

Ante este panorama, la institución recalcó la importancia de que los futbolistas en formación, así como sus padres y representantes, estén atentos y eviten entregar dinero a personas que, usando el nombre de Alianza Valledupar, prometan cupos, pruebas o convocatorias. La recomendación es verificar siempre que la convocatoria o prueba deportiva haya sido divulgada por los canales oficiales del club.

Para fortalecer la transparencia, Alianza Valledupar ofrece canales de comunicación directos para denunciar cualquier cobro sospechoso u ofrecimiento extrainstitucional. Los ciudadanos pueden reportar estos casos a través del correo comunicaciones@alianzafc.com.co o mediante la línea de WhatsApp 318 534 4793, reiterando así su compromiso por proteger la integridad y las oportunidades de jóvenes deportistas.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo puede un jugador o familia identificar una convocatoria oficial de Alianza Valledupar F.C.?

Para evitar caer en fraudes, Alianza Valledupar F.C. recuerda que toda convocatoria legítima se publica únicamente por sus canales institucionales oficiales. Por ello, jugadores, padres y representantes deben verificar que toda invitación haya sido difundida directamente por el club, evitando confiar en intermediarios o terceros que soliciten pagos.

¿Qué hacer si se recibe una solicitud de dinero en nombre de Alianza Valledupar F.C.?

En caso de recibir ofrecimientos que implican pagos para acceder a pruebas o convocatorias, la recomendación del club es no entregar dinero y reportar de inmediato el caso a través del correo comunicaciones@alianzafc.com.co o la línea de WhatsApp 318 534 4793, canales oficiales del club para estos reportes.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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