El nombre de José Mourinho vuelve a tomar fuerza en el entorno del Real Madrid, y esta vez no se trata de un simple rumor de mercado. De acuerdo con información de The Athletic, medio de The New York Times, el técnico portugués es considerado seriamente como opción para el banquillo blanco.

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Según el reporte, Mourinho sería el candidato preferido del presidente Florentino Pérez para asumir el cargo en caso de que el club decida hacer un cambio en la dirección técnica.

La información señala que la decisión sobre el futuro del banquillo está en manos del dirigente, en medio de una temporada que no ha cumplido las expectativas y que podría llevar al club a cerrar otro año sin grandes títulos.

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José Mourinho is Florentino Pérez’s ‘preferred candidate’ for the Real Madrid job, reports @David_Ornstein 🏠🤍 pic.twitter.com/xwdMRWMm07 — B/R Football (@brfootball) April 28, 2026

Pese al peso que tiene el nombre de Mourinho dentro del club, el propio informe deja claro que no existe unanimidad en la dirigencia sobre su regreso. Mientras algunos sectores ven con buenos ojos su perfil y experiencia, otros dudan de si es la mejor opción para el momento actual del equipo.

Además, el portugués no es el único entrenador en la baraja. Otros nombres como Jürgen Klopp, Mauricio Pochettino o Didier Deschamps también han sido considerados internamente, lo que confirma que el proceso aún está abierto.

La posible vuelta de Mourinho no se entiende sin el contexto actual del Real Madrid. El equipo atraviesa un momento de revisión interna, con cuestionamientos al rendimiento y al proyecto deportivo, lo que ha abierto el debate sobre un cambio en el banquillo.

Cuál es la historia de Mourinho con el Real Madrid?

El posible regreso del técnico portugués también reabre el debate sobre su legado en el club. Mourinho dirigió al Real Madrid entre 2010 y 2013, etapa en la que ganó una Liga, una Copa del Rey y una Supercopa de España, además de devolverle competitividad en Europa y frente al Barcelona.

La gran deuda fue no ganar la Champions League (eliminado tres veces en semis). Para un club como el Madrid y un entrenador con dos Orejonas previas, esto pesó mucho.

Tuvo roces con ídolos como Iker Casillas (al que dejó en el banquillo) y Sergio Ramos en algunos momentos. También presionó para que saliera José Antonio Reyes o influyó en la salida de directivos como Jorge Valdano.

Al final de la tercera temporada, la relación con parte del vestuario y la directiva se deterioró. Florentino Pérez anunció su salida de mutuo acuerdo en mayo de 2013 y Mourinho regresó al Chelsea.

El propio Mourinho ha dicho en varias ocasiones que su etapa en el Real Madrid fue una de las más importantes y formativas de su carrera, aunque reconoció que en el tercer año ya no era feliz allí. Dejó un equipo más duro mentalmente y un recuerdo imborrable de intensidad en los Clásicos.

Sin embargo, el propio entrenador ha sido prudente ante estos rumores. En recientes declaraciones, aseguró que no quiere “alimentar historias que no existen” y recordó que tiene contrato vigente con su actual club, el Benfica de Portugal.

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