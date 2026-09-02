Por: Noticiero 90 minutos

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La transferencia de Gustavo Puerta al Olympiacos de Grecia marca un giro relevante en el panorama del fútbol europeo y sudamericano. El mediocampista colombiano, de apenas 23 años, fue clave en la Selección Colombia durante el Mundial de 2026 y ahora protagoniza una de las operaciones más estratégicas y complejas del mercado de fichajes, según información de Noticiero 90 Minutos. Esta negociación no solo involucra importantes sumas de dinero, sino que también entrelaza la gestión de clubes pertenecientes a diferentes países y ligas.

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La operación fue liderada por un conglomerado que agrupa tanto al Olympiacos como al Nottingham Forest, ambos bajo propiedad de Evangelos Marinakis. Así, se ejecutó la cláusula de rescisión del jugador, fijada en 20 millones de euros por el Real Racing Club de Santander de España, equipo que recibió dicho pago. De acuerdo con el reporte, el vínculo contractual de Puerta se extendió hasta junio de 2030, reflejando la confianza en su proyección a largo plazo.

No obstante, la normativa vigente en la liga inglesa impidió que Gustavo Puerta se integrara de inmediato al Nottingham Forest. Por este motivo, se decidió cederlo al Olympiacos para la temporada 2026-2027, lo que le garantiza minutos de juego en el máximo escenario europeo. Según indica Noticiero 90 Minutos, esta popular fórmula de 'triangulación' fue posible porque ambas instituciones son propiedad del mismo grupo empresarial, evitando así obstáculos regulatorios y potenciando el desarrollo competitivo del futbolista colombiano.

Adicionalmente, la transacción impactó de forma positiva en Alemania. El Bayer Leverkusen, anterior propietario de la ficha de Gustavo Puerta, había estipulado una cláusula de plusvalía, por lo que percibió 8.5 millones de euros tras la venta definitiva al fútbol español. Así, los beneficios de la operación se reflejan en varios mercados a la vez.

En el plano deportivo, Puerta ya se entrena en la ciudad portuaria de El Pireo bajo la supervisión del técnico español José Luis Mendilibar. Encargado de la zona de volantes, vestirá el número 8. El objetivo del Olympiacos, de acuerdo con el medio citado, es mantener y ampliar su protagonismo internacional con la incorporación del colombiano.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuál fue la fórmula financiera detrás del fichaje de Gustavo Puerta por el Olympiacos?

La operación se diseñó mediante el pago de la cláusula de rescisión fijada en 20 millones de euros al Real Racing Club de Santander, ejecutada por el Nottingham Forest, que forma parte del grupo empresarial liderado por Evangelos Marinakis. Aunque el club británico es el dueño de sus derechos deportivos, el futbolista jugará en calidad de cedido en el Olympiacos la temporada 2026-2027.

¿Por qué Gustavo Puerta no pudo unirse directamente al Nottingham Forest tras su fichaje?

La imposibilidad de que Gustavo Puerta se integrara de inmediato al Nottingham Forest obedeció a regulaciones de la liga inglesa. Para asegurar su participación en competencias de alto nivel, el grupo propietario decidió cederlo al Olympiacos, club con el que comparten administración, facilitando así su desarrollo y continuidad profesional.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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