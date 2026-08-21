Por: Caracol TV

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Edwuin Cetré ha sabido hacerse un nombre en el fútbol argentino recientemente, gracias a su desempeño constante en Estudiantes de la Plata. Sin embargo, esta regularidad no ha sido suficiente para garantizarle el rol de titular indiscutido que él busca, motivo por el cual, en el actual periodo de transferencias, decidió explorar opciones para obtener más minutos en cancha y un mayor protagonismo. Aunque parecía encaminado hacia una salida, la situación tomó un giro inesperado según revelan fuentes oficiales de los equipos involucrados.

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Una de las propuestas más concretas llegó desde Uruguay. El Club Nacional, uno de los equipos más emblemáticos del fútbol uruguayo y conocido como el ‘bolso’, manifestó su interés en contratar a Cetré mediante un préstamo por un año y medio. Esta propuesta incluía la posibilidad de que el futbolista colombiano, nacido en el Valle del Cauca y con 28 años de edad, contara con participación garantizada en los partidos, algo que en Estudiantes de la Plata parece más incierto debido a la amplia competencia que existe en los puestos ofensivos.

Además, la situación en Estudiantes se complicó por la necesidad de liberar un cupo de extranjero, ya que el club buscaba inscribir a Baltasar Rodríguez en su plantel. Todo ello hacía prever que la salida de Cetré no solo podía beneficiarlo en términos de minutos jugados, sino también ayudar al ‘pincha’ —como es conocido Estudiantes— a resolver su situación administrativa respecto a los extranjeros.

No obstante, la operación terminó por desmoronarse, no por falta de acuerdo entre clubes, sino por la decisión final de Edwuin Cetré. Según confirmó Flavio Perchman, vicepresidente del Club Nacional de Uruguay, en declaraciones reproducidas por ‘Carve Deportiva’ y replicadas por ‘TyC Sports’, el propio futbolista fue quien frenó la negociación cuando ya todo estaba avanzado. Perchman afirmó que, aunque logró convencer a Estudiantes para aceptar el préstamo, luego Cetré decidió no aceptar la propuesta. El dirigente uruguayo explicó además los retos que enfrenta Nacional para atraer jugadores, señalando que el actual presente del club no resulta tan atractivo, incluso considerando la oportunidad de disputar la Copa, algo que distintos jugadores valoran de manera diferente.

En definitiva, el futuro de Edwuin Cetré permanece en Estudiantes de la Plata, al menos hasta nuevo aviso, mientras tanto, su anhelada búsqueda de minutos tendrá que esperar por una nueva oportunidad.

¿Por qué Edwuin Cetré rechazó la oferta del Club Nacional de Uruguay?

De acuerdo con Flavio Perchman, vicepresidente del Club Nacional de Uruguay, fue el propio Edwuin Cetré quien descartó la posibilidad de integrarse al equipo. A pesar de que ya existía un acuerdo entre Estudiantes de la Plata y Nacional para un préstamo de un año y medio, Cetré no aceptó la propuesta y la negociación se cayó. Las declaraciones recogidas por ‘Carve Deportiva’ y replicadas por ‘TyC Sports’ enfatizan que las razones detrás de la decisión no fueron precisadas, pero se remarca que la elección fue enteramente del futbolista.

¿Qué implicaciones tenía la salida de Edwuin Cetré para Estudiantes de la Plata?

Según la información recogida, Estudiantes de la Plata enfrentaba la necesidad de liberar un cupo de extranjero para inscribir a Baltasar Rodríguez, lo que hacía conveniente una salida de Edwuin Cetré. Además, la alta competencia en la ofensiva del club limitaba sus minutos de juego, por lo que una transferencia como la propuesta por Nacional podía favorecer tanto al jugador como a la institución argentina en términos deportivos y administrativos.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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