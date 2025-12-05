Durante el sorteo del Mundial de 2026, uno de los comentarios más llamativos no vino de los organizadores ni de las selecciones clasificadas, sino del presidente estadounidense Donald Trump. En medio de la expectativa global por el torneo que organizarán Estados Unidos, México y Canadá, Trump sorprendió al reconocer públicamente que el deporte más popular del mundo no debería seguir llamándose “soccer” en su país.

El mandatario afirmó que Estados Unidos “debería buscar otro nombre” para referirse al fútbol y que lo correcto sería llamarlo, simplemente, “football”, como en la mayor parte del planeta. La declaración, divulgada en redes sociales, reavivó el debate histórico sobre la terminología que usan los estadounidenses para diferenciar este deporte del American football.

¿Por qué le dicen ‘soccer’ al fútbol en Estados Unidos?

Según la historia, en Estados Unidos se le dice soccer al fútbol porque así se le llamó originalmente en Inglaterra a finales del siglo XIX. El término surgió como una abreviatura de “association football” —el nombre oficial del deporte— y se popularizó entre estudiantes británicos, que usaban “assoc” o “soccer” para diferenciarlo del rugby football. Cuando el deporte llegó a EE. UU., ese nombre se mantuvo y se incorporó al idioma cotidiano mucho antes de que el país adoptara el fútbol americano como su deporte emblemático.

Con el tiempo, el término football en Estados Unidos quedó asociado casi exclusivamente al American football, que se convirtió en uno de los espectáculos deportivos más importantes del país. Para evitar confusiones entre ambas disciplinas, se preservó la palabra soccer para referirse al fútbol tradicional. Aunque es un nombre cuestionado por el resto del mundo, en Estados Unidos sigue siendo la forma más práctica de distinguir ambos deportes.

