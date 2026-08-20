La eliminación de Botafogo de la Copa Sudamericana terminó con un momento de tensión dentro de la cancha, donde se registraron incidentes entre integrantes de los dos equipos.

Sigue a PULZO en Discover

(Vea también: Preocupación en Santa Fe por Daniel Torres, luego del partido con River; se fue en ambulancia)

El episodio ocurrió después del pitazo final y quedó registrado en imágenes que muestran el enfrentamiento protagonizado por jugadores y miembros de los cuerpos técnicos.

Mientras el equipo peruano celebraba su clasificación a los cuartos de final, la tensión aumentó sobre el terreno de juego y varios integrantes de los dos clubes terminaron involucrados en el incidente.

Lee También

¿Qué pasó entre jugadores de Botafogo y el técnico de Cienciano?

El episodio ocurrió inmediatamente después del pitazo final, cuando ya estaba definida la eliminación del conjunto brasileño. En medio de la confusión, Horacio Melgarejo, estratega del equipo peruano, quedó rodeado por jugadores de Botafogo y se produjeron algunos forcejeos.

De acuerdo con ESPN, los jugadores intentaron agredir a Melgarejo. Las imágenes registradas en el estadio permiten observar parte de lo ocurrido en esos momentos posteriores al encuentro.

La tensión se extendió durante varios minutos mientras jugadores y miembros de los cuerpos técnicos intentaban separar a los involucrados y controlar la situación.

🔥 ¡LO FUERON A BUSCAR A MELGAREJO! Consumada la eliminación, los jugadores de Botafogo intentaron agredir al entrenador de Cienciano en la CONMEBOL #Sudamericana. ▶️ Mirá #ESPNF10 en el Plan Premium de #DisneyPlus pic.twitter.com/7KruJ76wOL — ESPN Argentina (@ESPNArgentina) August 21, 2026

¿Por qué Botafogo quedó eliminado pese a ganar el partido?

El altercado se produjo después de que Botafogo no consiguiera remontar la serie. El equipo brasileño ganó el partido de vuelta 1-0, pero el resultado no alcanzó para superar la goleada que Cienciano había conseguido en el primer encuentro.

El conjunto peruano se impuso 6-1 en la ida, por lo que terminó avanzando con un marcador global de 6-2. La clasificación desató la celebración de los visitantes y, poco después, se produjo el episodio que terminó empañando el cierre del compromiso.

La escena quedó registrada en video y rápidamente llamó la atención por la reacción de los jugadores brasileños una vez consumada la eliminación.

* Pulzo.com se escribe con Z