Por: Noticiero 90 minutos

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El Balón de Oro, entregado de manera conjunta por la revista France Football y la Unión de Asociaciones Europeas de Fútbol (UEFA), ocupa un lugar privilegiado como el premio individual más relevante y buscado en el universo futbolístico. Ser galardonado con este trofeo no solo representa el reconocimiento a las estadísticas y logros de una temporada, sino que también eleva al futbolista al rango de leyenda, consolidando su impacto cultural y liderazgo dentro del deporte, según France Football y UEFA.

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Para la edición de 2026, la cita tendrá lugar en Londres el próximo 26 de octubre. En esta ocasión, la batalla por el preciado galardón está marcada por la presencia de tres figuras que, de acuerdo con las publicaciones oficiales del Balón de Oro y la cobertura en redes sociales del evento, han capturado la atención mundial: Harry Kane, Lamine Yamal y Kylian Mbappé.

Harry Kane, delantero inglés, se distingue por su regularidad goleadora tanto en clubes como en la selección nacional. Su capacidad de mantenerse como referente ofensivo en las competiciones europeas y su determinación en los momentos críticos lo han posicionado como el principal candidato de experiencia y eficacia.

Lamine Yamal, en cambio, encarna la esperanza de toda una generación. Este joven futbolista ostenta una madurez táctica y un atrevimiento que le han permitido influir decisivamente en partidos de máxima exigencia. Las publicaciones de la Selección Española y el ambiente que rodea su irrupción posicionan a Yamal como el principal símbolo del futuro del fútbol global.

Por su parte, Kylian Mbappé, astro francés y figura constante entre los mejores, se sostiene como contendiente gracias a su velocidad, incidencia en el juego ofensivo y números sobresalientes en torneos de alto nivel. Su reputación como uno de los jugadores más decisivos se mantiene intacta, como reflejan tanto las cifras como el respaldo mediático.

La gala de este año se realiza tras la consagración de Ousmane Dembélé como el último vencedor, luego de una campaña destacada con el París Saint-Germain y la Selección de Francia, de acuerdo con las fuentes oficiales del Balón de Oro. El listado final de nominados para 2026 incluye a otras figuras relevantes, ilustrando la alta competencia y el prestigio que conlleva este reconocimiento.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuándo será entregado el Balón de Oro 2026?

La entrega del Balón de Oro 2026 está programada para el 26 de octubre en Londres. Este evento reúne en una ceremonia exclusiva a los futbolistas, dirigentes y personalidades más destacadas del entorno futbolístico internacional.

¿Quiénes son los principales candidatos al Balón de Oro 2026?

Según las publicaciones oficiales y la cobertura del premio, tres jugadores concentran la mayor atención en la lista de favoritos: Harry Kane, por su regularidad y experiencia; Lamine Yamal, representando el talento joven; y Kylian Mbappé, quien se mantiene como referente mundial. Ousmane Dembélé ostenta el premio actualmente tras una notable temporada.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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