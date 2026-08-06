Por: DIARIO DEL PEREIRA

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El colegio Pablo Sexto de Dosquebradas, reconocido por su larga tradición y pasión por el baloncesto, es el escenario en 2026 del tercer encuentro de la Fusión Latinoamericana de Baloncesto. Este evento destaca no solo por su fuerte componente deportivo, sino también por su capacidad de integración entre diferentes culturas que encuentran en la disciplina del baloncesto una vía para compartir aprendizajes, valores y metas en común. Según lo informa El Diario, el evento comprende tanto un campus teórico como práctico, donde entrenadores de múltiples países comparten su experiencia con los jóvenes deportistas.

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Sobre los orígenes de esta iniciativa, Jhon Jairo Díaz, entrenador y coordinador, señala que nació en 2020 como un proyecto virtual debido a la situación generada por la pandemia. En sus palabras, “ya llevamos seis años e inició de manera virtual con varios entrenadores de diferentes países y esos entrenadores trabajamos por esta vía, distintas habilidades y destrezas”. Con el tiempo y superando las dificultades iniciales, la Fusión Latinoamericana de Baloncesto logró organizarse de forma presencial, aumentando tanto la participación internacional como la profundidad de los entrenamientos ofertados.

La edición actual destaca por la presencia de delegados de Estados Unidos, México, Guatemala, Venezuela, Ecuador, Argentina y Colombia. El enfoque principal es ofrecer entrenamientos especializados a niños de alto rendimiento, formándolos con miras a competencias más allá del entorno local, incluso proyectando oportunidades para quienes aspiran a jugar en Estados Unidos. Mark Borders, entrenador estadounidense presente en el evento, expresó su entusiasmo al compartir: “Es mi primera vez acá en Colombia, los niños son geniales, fantásticos, todos con un deseo grande de aprender. Estoy feliz y emocionado de estar acá”. Además, Borders planteó la posibilidad de identificar talentos y ayudarlos a integrarse en programas deportivos internacionales.

Durante el encuentro, los jóvenes participantes abordan temas como la defensa lateral y la marca individual o defensa hombre a hombre, aspectos clave en la técnica del baloncesto. Hernández, entrenador del club Altavista, resalta el valor del reencuentro en las canchas tras la pandemia, subrayando la relevancia de compartir metodologías y visiones distintas entre países.

El evento cuenta con el respaldo de las autoridades locales. Homel Carmona, secretario de Educación de Dosquebradas, enfatizó la importancia de fortalecer la educación y el deporte, con la participación de nueve entrenadores de diversas regiones. En conjunto, la Fusión Latinoamericana de Baloncesto se consolida como un espacio de integración, aprendizaje y proyección internacional para jóvenes talentos.

¿Qué es la Fusión Latinoamericana de Baloncesto y cuándo surgió?

La Fusión Latinoamericana de Baloncesto es un proyecto deportivo que nació en 2020, en un formato virtual en plena pandemia, con la colaboración de entrenadores de varios países latinoamericanos y Estados Unidos. Su objetivo es formar y proyectar a jóvenes jugadores a través de un campus que combina teoría y práctica especializada.

¿Qué tipo de entrenamientos se realizan en la Fusión Latinoamericana de Baloncesto?

Los entrenamientos se enfocan en aspectos técnicos del baloncesto, como defensa lateral, marca individual y desarrollo de habilidades para alto rendimiento. El énfasis está puesto en preparar a los niños para competencias nacionales e internacionales, con la posibilidad de que proyecten su carrera deportiva hacia Estados Unidos.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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