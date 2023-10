La Conmebol dio a conocer los audios del VAR del gol anulado a la Selección Colombia en el empate 0-0 ante Ecuador en Quito, por la cuarta fecha de las Eliminatorias al Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026.

Los jueces terminaron sancionando un fuera de juego por interferencia de Rafael Santos Borré, de Colombia, al portero Wellington Ramírez.

A los 64 minutos del partido, tras un lanzamiento de un tiro de esquina, el defensa Carlos Cuesta envió la pelota al fondo de la red con un remate de cabeza. De inmediato desde la sala VAR alertaron al árbitro argentino Facundo Tello, revisando inicialmente una mano de Luis Díaz y un fuera de lugar de Santos Borré.

“Tengo un adelantado, lo tengo a Borré”, se puede escuchar al AVAR refiriéndose a la jugada y añade: “Tenemos posible fuera de juego y posible mano”, por una aparente mano de Díaz antes que de la pelota llegara a Cuesta.

Inicialmente, sin revisar la imagen, el árbitro Tello confía en la legitimidad del tanto, asegurando que para él Borré no intervenía en la acción. “Para mí no interfiere, para mí no la toca con la cabeza”, comenta Tello a sus asistentes.

Rápidamente el AVAR descarta una posible mano de Luis Díaz. “Esto es cabeza… Lo de Díaz es con la cabeza pierna”, comenta desde la sala VAR y proceden a llamar a Facundo Tello a revisar la acción en imagen.

Desde el VAR detienen la jugada en el momento en el que Santos Borré, en posición de fuera de juego, tiene un contacto con el portero Wellington Ramírez, quien lo empuja justo antes de intentar rechazar la pelota, la cual termina en el fondo de la red. “Está confirmado que ese jugador está en fuera de juego ¿Verdad?”.

Colombia, la más afectada por el VAR

Según publicó el estadígrafo español MisterChip, la Selección Colombia es el equipo de Sudamérica que más se ha visto “afectado” por el VAR en las Eliminatorias Sudamericanas, habiéndoles anulado cuatro anotaciones, incluida la de Carlos Cuesta este martes.

#OJOALDATO – Colombia es la selección con más goles anulados por VAR (cuatro con el de hoy) en la historia de las Eliminatorias sudamericanas. 4 Colombia (1 a Quintero, 1 a Mina, 1 a Borja y 1 a Cuesta)

3 Venezuela

2 Brasil, Chile y Uruguay — MisterChip (Alexis) (@2010MisterChip) October 18, 2023

