Duván Zapata fue oficializado como nuevo jugador del Torino de Italia el pasado 1 de septiembre. Si bien el delantero ya hizo su debut con la institución, hasta este miércoles fue presentado en rueda de prensa, donde el colombiano habló de su salida del Atalanta, cómo se produjo su acercamiento al cuadro de Turín e incluso dio los motivos por los cuales no firmó por la Roma de José Mourinho.

Uno de los aspectos que lo llevaron a cambiar de equipo, según explicó, fue la manera en la cual lo acogió el conjunto granate, ya que en Atalanta ya no sentía que tuviera un peso dentro del plantel. “Porque inmediatamente me hicieron sentir importante, mientras que donde estaba antes tal vez ya no lo era. Entonces sé que he llegado a un equipo importante. Toro era el único equipo muy interesado en mí”, explicó el delantero sobre la transferencia.

¿Por qué no firmó con la Roma? “Sí (pudo ir), no fui allí por elección de la institución (Atalanta). Luego, en los últimos días del mercado de fichajes, llegó el Torino, me alegré y estoy aquí”.

La similitud entre los técnicos: “Los conceptos futbolísticos de Juric son similares a los de Gasperini pero no iguales. El entrenador me pidió que fuera un punto de referencia dentro del área y que no me moviera hacia un lado”.

Nivel físico: “Los problemas musculares que tuve afortunadamente son parte del pasado. Estoy bien ahora, estoy entrenando muy duro. Durante este parón nacional entrenamos mucho, no podemos esperar al lunes para afrontar este partido”.

Su paso por Atalanta: “Donde estaba antes siempre fui importante hasta que llegó el interés de Torino. Atalanta es parte del pasado, ahora quiero pensar en el presente y escribir mi historia aquí. Sé que soy el primer colombiano en Torino, sé todas las expectativas que hay sobre mí y quiero hacerlo bien”.