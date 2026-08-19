Por: Gol Caracol

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Las imágenes protagonizadas por Ardian Bardhi, presidente del FC Dinamo City de Albania, circularon con fuerza en plataformas digitales tras conocerse la singular celebración por la victoria 4-0 sobre el Auda de Letonia, resultado alcanzado durante la Liga Conferencia. Según la televisión albanesa Top Channel, la escena capturada en video muestra el instante en el que Bardhi ingresa al vestuario y arroja fajos de billetes a los jugadores en una celebración tan efusiva como inesperada.

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El hecho tuvo lugar en el estadio Elbasan Arena, ubicado en el centro de Albania, tras el duelo correspondiente a la vuelta de la tercera ronda clasificatoria de la UEFA Conference League 2026/27. El gesto del presidente, que llegó con una bolsa llena de efectivo, desató una celebración caótica en el vestuario: jugadores cantando, gritando y repartiéndose los fajos lanzados por Bardhi, quienes festejaron cada uno de los billetes entregados por el directivo. Las reacciones de hinchas no se hicieron esperar; muchos se manifestaron sorprendidos en redes sociales ante la inusual forma de repartir las primas tras el resultado deportivo.

Hasta el momento, ninguna fuente oficial ha confirmado de manera detallada el monto exacto repartido entre los futbolistas, ni se precisó cuánto obtuvo cada integrante del plantel. Sin embargo, Top Channel citó fuentes anónimas que estiman la bonificación en aproximadamente 90.000 euros, un incentivo que habría sido prometido previamente si el equipo lograba acceder a la ronda final de las clasificatorias. Además, la prensa local señaló que Ardian Bardhi ofreció a la plantilla una cifra considerablemente mayor: 500.000 euros si eliminan a su próximo rival en la Liga Conferencia, el Pafos FC de Chipre.

Este logro deportivo supuso no solo gran motivación para el FC Dinamo City, sino también avances significativos en proyección financiera, pues llegar a la fase de play-offs representa una oportunidad única para el club de figurar en la fase regular de las competiciones europeas. Destacaron goles de Eridon Qardaku, Klevi Qefalija, Malomo Ayodeji y David Fadairo, quienes aseguraron el 4-0 definitivo sobre el conjunto letón, lo que dejó al equipo a un paso de un hito internacional en su reciente historia.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuánto dinero repartió el presidente del Dinamo City tras ganar al Auda?

De acuerdo con información de Top Channel, el presidente Ardian Bardhi distribuyó una bonificación que, según fuentes anónimas citadas por la emisora, asciende a 90.000 euros entre los jugadores del Dinamo City luego de eliminar al Auda de Letonia. No se especificó el monto recibido por cada futbolista.

¿Qué es la UEFA Conference League y por qué es importante para el Dinamo City?

La UEFA Conference League es una competición europea de clubes donde participan equipos de diferentes países. Para el Dinamo City de Albania, avanzar hasta los play-offs de esta liga representa no solo un logro deportivo significativo, sino también grandes beneficios económicos y mayor visibilidad internacional para el club.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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