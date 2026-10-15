Por: EL PILON SA

Noticias sobre Valledupar, el Cesar y el vallenato: artículos, videos, fotos y el más completo archivo de noticias de Colombia y el mundo en El Pilón. Visitar sitio

En el municipio de Curumaní, la adjudicación de un contrato por $249 millones para la dotación de escuelas de formación deportiva se ha convertido en el más reciente foco de controversia. Todo comenzó con una denuncia pública hecha por el concejal de oposición Álex Oliveros Galindo, quien criticó duramente el proceso tras revelar las tablas de precios de los 13 tipos de implementos adquiridos y animó a la comunidad a comparar los valores pactados con los del mercado para disciplinas como fútbol, voleibol y patinaje.

Sigue a PULZO en Discover

Oliveros lanzó interrogantes clave sobre el procedimiento seguido por la alcaldía: insistió en la necesidad de esclarecer si existió solo un oferente en la subasta y cómo se fijó el precio base de referencia. Destacó, además, la falta de claridad sobre las cantidades y la justificación de cada adquisición. Según sus indagaciones y con ejemplos concretos, balones de fútbol que en el mercado cuestan $80.000, fueron adquiridos por la alcaldía a $260.000; guayos de $120.000 se pagaron a $260.000 y canilleras que se venden por $10.000 fueron facturadas a $35.000.

La comparación con cotizaciones de fabricantes y almacenes reconocidos refuerza la preocupación, según El Pilón. El diario consultó los documentos oficiales en el portal de Colombia Compra Eficiente y encontró, por ejemplo, que 200 pares de guayos se pagaron a $246.000 cada uno, pese a que el fabricante nacional Grupo Y S.A los cotizó en $71.100 y otras marcas no superan los $124.975. En cuanto a los balones de fútbol y voleibol, los precios del contrato triplican las referencias comerciales. Así, los cinco artículos principales representaron una diferencia de más de $117 millones frente a la compra directa en tiendas o fabricantes.

A pesar de estos hallazgos, César Centeno Cadena, secretario general de la Alcaldía de Curumaní, sostuvo ante El Pilón que todo el proceso fue transparente. Afirmó que la selección se hizo en cumplimiento del Plan de Desarrollo del municipio y que todos los documentos están disponibles en el portal SECOP I (Sistema Electrónico para la Contratación Pública). Centeno argumentó que no basta con comparar los precios del comercio con los del contrato estatal, puesto que el municipio asume cargas tributarias y legales adicionales como el IVA y las estampillas. Además, justificó los valores adjudicados alegando criterios de calidad y cumplimiento de exigencias técnicas, subrayando que optar solo por el precio más bajo no garantiza el bienestar de las poblaciones que serán beneficiadas.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué ha generado polémica el contrato de implementos deportivos en Curumaní?

La polémica surgió porque, con base en documentos revisados por El Pilón y denuncias del concejal Álex Oliveros, la Alcaldía pagó precios significativamente mayores por implementos deportivos respecto al valor de mercado o a cotizaciones directas con fabricantes. Además, el hecho de que solo hubo un oferente y las explicaciones sobre los criterios de adjudicación y determinación de precios han sembrado dudas entre la población y la oposición local.

¿Qué argumentos dio la Alcaldía de Curumaní para defender el proceso de contratación?

La administración municipal, a través del secretario general César Centeno Cadena, defendió la transparencia del proceso y justificó que todos los documentos son públicos en el sistema SECOP I. Argumentó que los costos en contratos estatales son diferentes a compras personales debido a impuestos y trámites legales, y que los precios reflejan criterios de calidad y requerimientos técnicos exigidos para las escuelas deportivas del municipio.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de deportes hoy aquí.