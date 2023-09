Juan Camilo ‘Cucho’ Hernández anotó su segundo triplete consecutivo con el Columbus Crew. El Cucho marcó todos los goles en la victoria de su equipo 3-0 sobre el Chicago Fire, resultado que le aseguró a su club un lugar en los Playoffs de la MLS.

Hernández, que estuvo en el 11 ideal de hace unas fechas, abrió el marcador a los 8 minutos en un lanzamiento desde el punto penal, eligiendo el poste derecho del portero Chris Brady, quien voló a su palo de la mano izquierda. Ocho minutos más tarde, a los 16, volvieron a enfrentarse desde el punto blanco, esta vez el atacante colombiano pateó al palo izquierdo, engañando a Brady, quien se quedó totalmente inmóvil.

El tercero del Cucho, tercero del partido y definitivo del juego, llegó a los 23 minutos. Pese a su baja estatura, el atacante de 24 años se impuso en un cabezazo a la zaga rival tras un tiro de esquina ejecutado por el alemán Julian Gressel, ubicando la pelota al costado izquierdo del guardameta.

Not only did he lock in his SECOND hat trick this season… @CuchoHernandez‘s hat trick in 22:51 into tonight’s match, was the second-fastest from the start of a match in MLS history. #Crew96 pic.twitter.com/5d7nEO3gxg

— Major League Soccer (@MLS) September 21, 2023