Este lunes se conoció a través de la firma Ibope, que mide la sintonía de la televisión de varios países latinoamericanos, que el triunfo 2 a 0 de Colombia tuvo un rating promedio de 19,3 puntos. Ese nivel de audiencia convirtió al partido de la Selección en lo más visto por los colombianos en lo transcurrido de 2019.

El rating del partido del sábado es normal, teniendo en cuenta que los encuentros de Colombia en el pasado Mundial Rusia 2018, que fueron transmitidos por el ‘Gol Caracol’, tuvieron un rating mayor a 25 puntos. Es posible que, conforme avance la Copa América y la Selección tenga buenos resultados, la sintonía de los partidos de Colombia vaya creciendo.

El récord de rating en 2019 lo tenía el capítulo final de ‘Loquito por ti’, con 16 puntos, que se transmitió el pasado 8 de febrero.

Los otros partidos que Caracol transmitió en esta primera fecha de la Copa América también tuvieron un rating considerable: Brasil vs. Bolivia (13 puntos), Uruguay vs. Ecuador (8,7 puntos), Venezuela vs. Perú (7,9 puntos) y Paraguay vs. Catar (7,8 puntos).

