Royal Enfield presentó en Colombia la nueva GRR 450, una motocicleta de medio cilindraje basada en la plataforma de la Himalayan 450, pero con un diseño naked tipo roadster.

Originalmente llamada Guerrilla 450, adoptó el nombre GRR 450 para el mercado colombiano. Este modelo será ensamblado en el país, lo que refuerza la estrategia de la marca en la región, detalla Motor.

La GRR 450 incorpora el motor Sherpa de 452 cm³, con una potencia de 40 caballos y 40 Nm de torque, de los cuales el 80% está disponible desde las 3.000 rpm, garantizando una respuesta ágil.

El motor cuenta con refrigeración líquida, inyección electrónica y dos modos de manejo: Eco y Performance. A nivel de chasis, la moto está equipada con rines de 17 pulgadas, suspensión delantera telescópica de 41 mm y un monoamortiguador Showa trasero de 140 mm, lo que proporciona una postura de conducción erguida y cómoda, añade ese medio.

En cuanto a tecnología, incluye un tablero digital Tripper con pantalla TFT redonda que ofrece conectividad Bluetooth, navegación con Google Maps e integración de música y mensajes.

Las primeras 250 unidades están disponibles en preventa con un depósito de tres millones de pesos, en colores Yellow Ribbon, Playa Black y Smoke Silver, a un precio de 24 millones de pesos. Posteriormente, el precio regular será desde 25,5 millones de pesos, con entregas previstas en dos o tres meses, concluye esa publicación.

Cuántos años tiene la marca de motos Royal Enfield

La historia de Royal Enfield es una de las más antiguas y fascinantes dentro del mundo de las motocicletas. Sus orígenes se remontan a finales del siglo XIX, cuando en 1891 la empresa Enfield Manufacturing Company, ubicada en Redditch, Inglaterra, comenzó fabricando piezas para bicicletas y armas.

De allí surgió su famoso lema “Made like a gun” (“Hecha como un arma”), que reflejaba la robustez y durabilidad de sus productos. En 1901 lanzaron su primera motocicleta, equipada con un motor de 1,5 caballos, lo que marcó el inicio de una trayectoria ininterrumpida en el diseño de motos.

Durante la primera y segunda guerra mundial, Royal Enfield se consolidó como proveedora del ejército británico, entregando modelos resistentes y fáciles de mantener en condiciones extremas.

Uno de los más recordados fue la Flying Flea, una pequeña motocicleta que podía lanzarse en paracaídas junto a los soldados. Esta relación con la milicia le dio gran reputación en cuanto a fiabilidad.

En los años posteriores, Royal Enfield expandió su portafolio y logró gran popularidad con modelos icónicos como la Bullet, lanzada en 1932 y considerada la motocicleta en producción continua más antigua del mundo.

Su llegada a la India en 1955 fue un punto clave: la empresa estableció una alianza con Madras Motors para ensamblar motocicletas destinadas al ejército indio. Con el tiempo, la producción pasó totalmente a la India, donde la marca no solo sobrevivió, sino que renació como un símbolo de estilo y resistencia.

Hoy en día, Royal Enfield pertenece al grupo indio Eicher Motors y mantiene una fuerte presencia global. Su catálogo mezcla tradición y modernidad, con modelos que conservan el espíritu clásico de la marca pero incorporan avances tecnológicos. De esta forma, Royal Enfield sigue siendo un ícono de herencia británica con alma india, admirada en todos los continentes.

