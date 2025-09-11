La automotriz norteamericana Ford informó que retirará del mercado 1,5 millones de vehículos fabricados entre 2015 y 2019, debido a una falencia en la cámara de visión trasera que puede generar situaciones de riesgo y aumentar la probabilidad de accidentes.

Este escenario obliga a la empresa a activar un masivo retiro que afecta a modelos especiales como Lincoln Navigator, Lincoln MKC, Ford Mustang, Ranger, Transit, Transit Connect, Econoline, Edge, Expedition, y las camionetas de la serie Super Duty F-250 SD, F-350 SD, F-450 SD y F-550 SD.

La Administración Nacional de Seguridad del Tráfico en las Carreteras (NHTSA) ha reportado que se han presentado al menos 18 incidentes relacionados con este defecto, aunque no se han registrado heridos.

(Vea también: Experto reveló cuál es el carro usado que menos falla y que le ahorrará mucho dinero)

Lee También

¿Cuál es la falla de los carros Ford?

La falla en la cámara de visión trasera puede causar que el conductor vea en blanco la imagen o sufra distorsiones al activar la marcha atrás, lo cual reduce significativamente su capacidad para maniobrar.

Como medida de prevención y cuidado a sus clientes, Ford enviará notificaciones mediante cartas a los domicilios de cada propietario, exponiendo en ellas el procedimiento para llevar los vehículos hasta los concesionarios autorizados. En esos lugares, se inspeccionará y, de ser necesario, se reemplazará la cámara defectuosa sin ningún costo.

Este evento de retiro es uno de los tantos que se ha visto obligado a realizar Ford en 2025. Según Infobae, en este año la compañía ha registrado un récord con más de 110 campañas de retiro en los Estados Unidos, superando ampliamente a otros fabricantes automotrices.

En relación con esta situación, la NHTSA considera de gran importancia y magnitud esta nueva campaña de retiro que se sumaría a las realizadas en mayo, julio y agosto del presente año por diferentes fallas en los vehículos. Pese a estos inconvenientes, las ventas Ford en 2025 aumentaron un 6.6%, reflejando resiliencia en su modelo de negocio

* Pulzo.com se escribe con Z