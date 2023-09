Aprender a conocer las buenas prácticas en los automotores permitirá alargar la vida útil de la máquina, al tiempo que le evita a los conductores gastar dinero en costosas reparaciones; sin embargo, uno de los hábitos comunes que tienen varios propietarios de vehículos es acelerarlo mientras se encuentra en neutro por enseñar el poder del motor o por ahorrar gasolina, pero, ¿qué tan bueno es?

(Lea también: Confirman cuántos días se demora un carro en viajar de Colombia a Argentina)

De acuerdo con ‘Infocoche’, cuando el carro “está en neutro y el acelerador está presionado, el motor gira más rápido, pero el auto no avanza” haciendo que esta importante pieza trabaje más de la cuenta y llegue a sobrecalentarse. Asimismo, podría dañar o desgastar piezas internas como el embrague.

Hacer esta práctica con frecuencia también supondría perjudicar las varillas del carro, es decir, los motores revolucionados causan presión sobre la biela, al punto de quebrarla. En el caso de que esto suceda, escuchará un crujido o sentirá vibración mientras conduce.

Cuando el vehículo se esté calentando, tampoco es recomendable estar acelerándolo porque el motor se desgastará debido a que “el aceite no tendrá suficiente tiempo para alcanzar la temperatura óptima de operación”, señala ‘Siempre Auto’.

Adicional, la empresa Ford indica que, mientras el automóvil está en marcha, no se debe poner en neutro porque no existiría una conexión entre la transmisión y las ruedas, generando la pérdida de control y estabilidad del carro, ocasionando que el conductor utilice maniobras especiales de frenado.

¿Acelerar en neutro ahorra gasolina?

Actualmente, el galón de gasolina corriente está entre los $ 14.000 a los $ 16.000, dependiendo del lugar en el que se encuentre la estación de servicio, por lo tanto, los colombianos han creado diferentes prácticas para ahorrar lo más posible este combustible; por ejemplo, tanquear en ciertas horas del día.

No obstante, algunos hábitos serían negativos como conducir en neutro o mantener en ralentí el motor. Según el blog de Sodexo, estas prácticas son “peligrosas y pueden afectar los bolsillos”.

¿Por qué no conducir en neutro?

Bajar una pendiente o cuesta en neutro no ahorraría gasolina, sino que aumentaría su consumo porque “cuando el motor no lleva una marcha engranada, necesita inyectar combustible de manera constante para no colapsar, entre 0,5 o 0,7 litros por hora”, explica Sodexo.

Además, es altamente riesgoso tanto para el conductor como los pasajeros porque compromete la estabilidad y el control del vehículo generando accidentes de tránsito.

Por lo tanto, si usted desea ahorrarse unos cuantos pesos en combustible, lo mejor que puede hacer es acudir a otros métodos más seguros.