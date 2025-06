El barco transportaba 3.048 vehículos, de los cuales 70 eran completamente eléctricos y 681 híbridos. La guardia costera de Estados Unidos, en colaboración con la compañía operadora, lidera las labores de respuesta al incidente, mientras un equipo de especialistas en salvamento se prepara para evaluar los daños y coordinar la recuperación del navío.

El siniestro ocurrió en aguas cercanas a la cadena de islas Aleutianas, Alaska. Los 22 tripulantes a bordo fueron rescatados sin incidentes por el buque Cosco Hellas.

Según la última actualización de la guardia costera, no hay indicios de inundación en el Morning Midas, aunque la magnitud de los daños aún no está clara, detalló Carscoops.

The U.S. Coast Guard is responding to a fire on board the 600-foot car carrier, Morning Midas, carrying hundreds of electric vehicles approximately 300 miles off the coast of Alaska.

The vessel departed from Yantai, China on May 26 with destination Lázaro Cárdenas, Mexico where… pic.twitter.com/7Nf5OvNjtD

— NYCFireWire (@NYCFireWire) June 5, 2025