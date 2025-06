La transición acelerada hacia la movilidad eléctrica se ha convertido en uno de los mayores retos para la infraestructura urbana del país. Esta transformación, impulsada por políticas públicas, avances tecnológicos y una ciudadanía cada vez más consciente, no solo modifica el paisaje del transporte, sino que redefine los riesgos dentro de las edificaciones.

Un punto crítico en este escenario es la preparación de los parqueaderos, tanto públicos como privados, para responder ante incendios que involucren vehículos eléctricos.

Según cifras de la Asociación Nacional de Movilidad Sostenible (Andemos), Colombia cerró 2024 con más de 42.000 vehículos eléctricos registrados, un crecimiento acumulado de más del 300% respecto a 2020. Por su parte, la Andi y Fenalco reportaron la venta de 9.178 vehículos eléctricos durante el último año, un incremento del 150 % frente al año anterior, lo que posiciona al país como el tercer mercado más importante en movilidad cero emisiones en América Latina.

En Colombia existen aproximadamente 17.000 parqueaderos registrados formalmente, según la Asociación Colombiana de Parqueaderos (Acoparq), aunque la cifra real podría superar los 35.000 si se incluyen los informales. Lo alarmante es que solo el 25 % de estos espacios cuenta con licencia de funcionamiento y registro ante las Cámaras de Comercio.

Pero más allá de la formalización, el verdadero foco rojo está en la seguridad. Menos del 10 % de los parqueaderos cuenta con sistemas certificados de protección contra incendios, según un análisis de la Asociación Nacional de Protección Contra Incendios (ANRACI).

Los parqueaderos subterráneos, en particular, con techos bajos y escasa ventilación, son altamente vulnerables: carecen de detectores de gases, rutas de evacuación señalizadas o sistemas de supresión automática.

“Colombia está avanzando en movilidad eléctrica, pero su infraestructura aún no se adapta a los nuevos riesgos. La mayoría de los parqueaderos fueron diseñados pensando en vehículos de combustión, no en autos con baterías de litio, que requieren estándares mucho más exigentes de seguridad. Los sistemas actuales en parqueaderos, no son suficientes para atender este tipo de emergencias. Se requiere una transición urgente hacia tecnologías más robustas y apropiadas”, afirma el Ingeniero Alex Rodríguez Aparicio, presidente de ANRACI.