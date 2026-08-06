Por: Portal Bogotá

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El Centro Felicidad Chapinero (“CEFE”) presentó una invitación especial para quienes sienten curiosidad por la música y desean acercarse a nuevas culturas: el taller ‘Darbuka para principiantes’. Se trata de un espacio formativo dirigido a personas mayores de 18 años que deseen aprender a tocar la darbuka, un tambor originario de Medio Oriente, y explorar los ritmos más representativos de esa región. El evento se realizará el miércoles, 15 de julio de 2026, a partir de las 2:00 p.m., en el aula audiovisual del CEFE Chapinero, ubicado en la calle 82 #10-69, en Bogotá. La entrada es libre, pero requiere inscripción previa de acuerdo con la información difundida por Bogotá, mi Ciudad, mi Casa.

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Este taller teórico-práctico está diseñado como un recorrido de 12 sesiones en el que los participantes podrán sumergirse tanto en el aprendizaje instrumental como en la cultura oriental y sus tradiciones musicales. En cada clase, se exploran los sonidos fundamentales del instrumento —Dum, Tak y Ka— y se introducen ejercicios orientados a evitar lesiones, además de desarrollar agilidad, velocidad y un mejor dominio del sonido. Para facilitar el aprendizaje, se provee material de audio y un sistema de escritura sencillo e intuitivo para practicar en casa.

De acuerdo con Bogotá, mi Ciudad, mi Casa, no es necesario contar con experiencia previa en instrumentos de percusión ni tener conocimientos musicales para participar. El enfoque del taller está en que, mediante dinámicas grupales, los asistentes experimenten de manera colectiva los diferentes ritmos tradicionales, favoreciendo la conexión entre cuerpo y mente en un ambiente relajado y lleno de energía. Un punto destacado es que el CEFE Chapinero facilita las darbukas durante las clases, por lo que los interesados no necesitan llevar su propio tambor; sin embargo, los cupos son limitados.

La inscripción para este evento es gratuita y se puede completar a través del enlace oficial proporcionado por Bogotá, mi Ciudad, mi Casa. Destacan que la experiencia está pensada tanto para quienes buscan iniciar en la música como para quienes desean acercarse a la riqueza cultural de Medio Oriente, todo dentro de una propuesta accesible y abierta a la comunidad mayor de edad de Bogotá.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo inscribirse en el taller ‘Darbuka para principiantes’ en el CEFE Chapinero?

Según la información publicada por Bogotá, mi Ciudad, mi Casa, la inscripción para el taller es completamente gratuita y debe hacerse mediante el enlace oficial proporcionado en sus canales. El proceso es sencillo, pero es importante realizarlo lo antes posible, ya que los cupos son limitados.

¿Qué significa ‘Dum’, ‘Tak’ y ‘Ka’ en el aprendizaje de la darbuka?

En el contexto del taller, ‘Dum’, ‘Tak’ y ‘Ka’ se refieren a los sonidos esenciales que se producen al tocar la darbuka. Son principios básicos que marcan los distintos ritmos de la percusión oriental y forman parte fundamental del aprendizaje inicial de este instrumento tradicional de Medio Oriente.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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