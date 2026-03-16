A propósito del rumor de la muerte de una reconocida figura, es clave explicar como soñar con seres queridos que han partido es una de las experiencias más universales y conmovedoras del ser humano. Lejos de ser un fenómeno paranormal o sobrenatural, la psicología moderna lo interpreta como una manifestación directa de nuestro mundo interno.

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Estos episodios, conocidos técnicamente como sueños de visitación, son herramientas naturales que nuestra mente utiliza para procesar el dolor, gestionar emociones complejas y buscar un cierre simbólico tras la pérdida, de acuerdo con un informe de Infobae que replica a varios portales expertos.

Especialistas citados por la revista GQ señalan que la vividez de estos encuentros nocturnos permite a las personas comprender mejor sus sentimientos.

Según estudios referenciados en Sleep Medicine Reviews, estos sueños cumplen una función reguladora que ayuda al individuo a adaptarse a su nueva realidad. No se trata simplemente de un recuerdo aleatorio, sino de una construcción psíquica diseñada para mantener la continuidad emocional con el fallecido a pesar de su ausencia física.

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Desde la perspectiva del portal Choosing Therapy, estos sueños surgen por la necesidad de resolver vínculos pendientes o adaptarse a cambios personales profundos.

En muchas ocasiones, la figura del ser querido aparece como un guía o mensajero, aunque otras veces la presencia es una respuesta del subconsciente ante la soledad o el estrés. En cualquier caso, el significado psicológico suele estar anclado en la gestión del duelo y el deseo de sanación.

¿Qué factores influyen en los sueños con personas fallecidas?

No todas las personas experimentan sueños con personas muertas de la misma manera ni con la misma intensidad. Según expertos de Psychology Today, existen variables demográficas y psicológicas que marcan la diferencia. Por ejemplo, se ha observado que las mujeres tienden a reportar estos sueños con mayor frecuencia que los hombres.

Asimismo, este fenómeno es más común en la población hispana y en personas que mantienen una religiosidad moderada. Curiosamente, quienes se consideran extremadamente religiosos o totalmente ateos reportan menos este tipo de experiencias.

La investigación de la Universidad de Montreal, publicada en la revista Dreaming, revela que la temporalidad es un factor determinante. Estos sueños son mucho más frecuentes durante el primer año tras el fallecimiento.

En esta etapa, el contenido suele centrarse en el perdón, la resolución de conflictos antiguos o simplemente el acompañamiento emocional. El estudio destaca que la mayoría de los soñantes despiertan con una profunda sensación de paz y consuelo.

Por otro lado, la salud física también juega un papel crucial. La Fundación Nacional del Sueño de Estados Unidos indica que el 60 % de las personas en duelo sueñan con el fallecido al menos una vez en los primeros seis meses.

Sin embargo, factores como el insomnio y la mala calidad del descanso aumentan las probabilidades de tener estos sueños. Una mente agotada o bajo una intensa carga de estrés tiende a proyectar imágenes de figuras significativas para buscar seguridad emocional.

¿Cómo dejar de soñar con personas fallecidas?

Si bien para muchos estos sueños con personas fallecidas son reconfortantes, para otros pueden causar angustia o impedir que el proceso de duelo avance con normalidad. Los especialistas consultados por GQ sugieren que la clave para reducir la frecuencia de estos sueños reside en la integración consciente del duelo.

Reprimir el dolor o evitar hablar sobre la pérdida durante el día suele provocar que el subconsciente procese esas emociones reprimidas durante la noche, aumentando la intensidad de las visiones oníricas.

Para dejar de soñar de forma persistente con alguien que ha fallecido, es recomendable enfrentar el malestar emocional en lugar de ignorarlo. Hablar abiertamente sobre las emociones y buscar ayuda profesional permite que el cerebro organice la información de manera más saludable. Cuando el duelo se procesa activamente, la necesidad de la mente de “crear” estos encuentros nocturnos disminuye gradualmente.

Una investigación de la Universidad de Ottawa, que analizó a más de 300 adultos, concluyó que solo el 15 % de las personas experimentan angustia real con estos sueños, mientras que el 70 % encuentra consuelo.

Si alguien se encuentra en ese pequeño porcentaje que sufre al despertar, trabajar en el cierre de ciclos y en la resolución de asuntos pendientes es fundamental.

Reconocer el impacto de la pérdida y validar los sentimientos de tristeza ayuda a que la mente encuentre el reposo necesario, transformando la inquietud en una oportunidad de crecimiento personal y autoconocimiento profundo.

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