Antes de abordar un avión, muchas personas se preguntan qué artículos pueden llevar consigo en la cabina y suelen surgir dudas sobre dispositivos de uso personal, como la plancha de pelo.

Este aparato es fundamental para quienes desean presentar siempre una imagen cuidada, pero su capacidad de alcanzar altas temperaturas causa incertidumbre acerca de si es permitido transportarlo en el equipaje de mano o solo en la bodega del avión.

Las reglas pueden parecer confusas debido a la gran variedad de restricciones aeroportuarias, especialmente cuando se trata de objetos electrónicos. En este contexto, el viaje aéreo exige conocer exactamente qué se puede y no se puede pasar por los controles de seguridad para evitar imprevistos o la retención de objetos importantes.

¿Dónde se puede llevar la plancha del pelo en un avión?

Según las regulaciones de la Administración de Seguridad del Transporte (TSA) y las normativas internacionales de aviación (como las de la IATA), en la mayoría de los casos sí es posible llevar una plancha de cabello en el equipaje de mano, pero hay algunos detalles que debe tener en cuenta.

Planchas de cabello con cable

Las planchas de cabello con cable son las más comunes y, en general, están permitidas sin restricciones en el equipaje de mano. No representan un riesgo para la seguridad, ya que no contienen combustibles ni baterías de litio. Solo asegúrese de que esté apagada y bien guardada para evitar inconvenientes durante la inspección en el aeropuerto.

Planchas de cabello inalámbricas

Si su plancha funciona con una batería de litio (como las recargables), también puede llevarla, pero debe ir en el equipaje de mano, no en el facturado, debido a las regulaciones sobre baterías de litio.

En cambio, si su plancha usa cartuchos de gas (como butano), lo más probable es que no esté permitida ni en el equipaje de mano ni en el facturado, salvo que la aerolínea o el país de destino lo autorice específicamente, algo poco común.

Recomendaciones para llevar plancha del pelo en un avión

Consulte con su aerolínea: algunas aerolíneas o países pueden tener reglas específicas. Revise las políticas de la aerolínea con la que viajará o el sitio web de la autoridad de aviación del país de origen o destino.

Protección del equipo: asegúrese de que la plancha esté apagada y protegida (por ejemplo, en una funda) para evitar que se active accidentalmente.

Revisión en seguridad: en el control de seguridad del aeropuerto, es posible que le pidan sacar la plancha de su equipaje de mano para inspeccionarla.

De acuerdo con la normativa internacional y siguiendo recomendaciones de aerolíneas y autoridades de seguridad, la plancha de pelo está autorizada en el equipaje de mano. De hecho, se considera un dispositivo electrónico de uso personal, al igual que el secador o el rizador de cabello. Cada pasajero puede transportar una plancha tanto en la cabina como en el equipaje que va a la bodega.

Lo ideal es que la plancha se encuentre fría, desconectada y debidamente guardada en su funda de protección o envuelta para evitar daños. Si bien no existen limitaciones específicas sobre el voltaje en la mayoría de países, es preferible comprobar la compatibilidad del dispositivo con la corriente del destino para prevenir desperfectos.

No es necesario informar ni solicitar autorización especial para portar una plancha de pelo. Este aparato no está catalogado como un objeto peligroso, por lo que no representa inconvenientes durante los controles de seguridad.

Qué elementos están prohibidos en equipaje de mano

En contraste, objetos como cuchillos, agujas de tejer, cortaúñas grandes, herramientas o cualquier cosa que pueda considerarse un riesgo, sí están prohibidos en la cabina.

También están regulados los bastones de senderismo y los tacos de billar, así como las armas de fuego, que requieren procesos específicos para su declaración y transporte.

Por otra parte, los líquidos, aerosoles y geles en vuelos internacionales deben seguir la regla de los 100 mililitros por envase y una bolsa transparente de un litro por pasajero. Estas normas pueden variar en vuelos domésticos, dependiendo del país; por ejemplo, en Colombia no existen límites cuantitativos para estos artículos.

