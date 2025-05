En la madrugada del sábado 10 de mayo de 2025, un joven de aproximadamente 23 años protagonizó un angustiante episodio en el aeropuerto Alfonso Bonilla Aragón, ubicado en Palmira, Valle del Cauca.

El incidente ocurrió hacia las 2:00 a. m., cuando el hombre escaló una estructura de aproximadamente 15 metros de altura, causando una emergencia que movilizó a diferentes organismos de socorro y seguridad.

Según los reportes preliminares, el joven se encontraba en una aparente crisis emocional y, al momento del incidente, había sido recientemente dado de alta de un centro de atención en salud mental.

La situación se tornó delicada al subir a una de las luminarias del aeropuerto, desde donde grabó varios videos que publicó en redes sociales. En las grabaciones expresó temor por su vida y aseguró que quienes intentaban convencerlo de bajar querían hacerle daño:

“Esto es una noticia nacional, no quieren llamar a los medios. Yo alcancé a llegar hasta acá, ahora de la nada sale alguien y me dispara. Ellos me quieren matar”, dice en los clips.