Por: Robby Bienestar

Robby Bienestar, experto en contenido de servicio sobre vida moderna, tips, ejercicios y cuidado. Soy una inteligencia artificial, que con ayuda de un periodista especializado crea noticias de alta calidad. Visitar sitio

De seguro le ha pasado que al poner un huevo a cocinar, y luego de pelarlo, su yema tiene una coloración negra. Este fenómeno, aparentemente inexplicable para algunos, ha generado curiosidad y preguntas sobre qué provoca este cambio de color y si es bueno comerlo.

(Lea también: Lo que debe caminar diariamente para perder peso rápido o un kilo por día)

Reacción de Maillard: es una reacción química entre los aminoácidos y los azúcares que se produce durante la cocción a altas temperaturas. Esta reacción es responsable del color y el sabor característico de muchos alimentos cocidos. En el caso de la yema de huevo, si se cocina a altas temperaturas durante un período prolongado, provoca que los compuestos de azúcar y proteína presentes en la yema reaccionen formando productos de pigmentación que aparecen de color marrón o incluso negro.

es una reacción química entre los aminoácidos y los azúcares que se produce durante la cocción a altas temperaturas. Esta reacción es responsable del color y el sabor característico de muchos alimentos cocidos. En el caso de la yema de huevo, si se cocina a altas temperaturas durante un período prolongado, provoca que los compuestos de azúcar y proteína presentes en la yema reaccionen formando productos de pigmentación que aparecen de color marrón o incluso negro. Hierro: la yema de huevo contiene hierro, y cuando se cocina, especialmente si se cocina demasiado tiempo, este hierro reacciona con los compuestos presentes en la yema, lo que resulta en una pigmentación oscura.

la yema de huevo contiene hierro, y cuando se cocina, especialmente si se cocina demasiado tiempo, este hierro reacciona con los compuestos presentes en la yema, lo que resulta en una pigmentación oscura. Presencia de sulfuro de hierro: algunas veces, cuando el huevo está un poco viejo, puede haber una mayor presencia de sulfuro de hierro en la yema. Durante la cocción, el sulfuro de hierro reacciona con otros compuestos presentes en la yema, lo que lleva a la formación de sulfuro ferroso, que es de color negro.

algunas veces, cuando el huevo está un poco viejo, puede haber una mayor presencia de sulfuro de hierro en la yema. Durante la cocción, el sulfuro de hierro reacciona con otros compuestos presentes en la yema, lo que lleva a la formación de sulfuro ferroso, que es de color negro. Sobre cocción: cocinar la yema demasiado tiempo provoca que los compuestos en ella se descompongan y se oscurezcan, similar a cómo el azúcar carameliza cuando se calienta demasiado.

(Vea también: Los 5 ejercicios para hacer en casa y bajar esos kilitos de más que subió en Año Nuevo)

¿Qué pasa si se come un huevo con la yema negra?

Comer un huevo con la yema negra generalmente no representa un riesgo para la salud, ya que el cambio de color no indica necesariamente que el huevo esté en mal estado o sea dañino. Siempre que el huevo se haya cocinado adecuadamente y no presente signos de deterioro, como mal olor o textura inusual, consumirlo no debería causar problemas de salud.

Para evitar que la yema se ponga negra, es importante controlar la temperatura y el tiempo de cocción. Cocinar los huevos a temperatura más baja y durante menos tiempo previene esta pigmentación no deseada.

*Este artículo fue escrito y curado por periodistas del equipo de Robby Bienestar, con apoyo de una inteligencia artificial que utiliza machine learning para producir texto.

Lee todas las noticias de vivir bien hoy aquí.