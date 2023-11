La pérdida de peso está influenciada por varios factores incluyendo la dieta, el metabolismo y la actividad física.

Un estudio publicado en Journal of the Academy of Nutrition an Dietetics por el médico estadounidense Max Wishnofsky, doctor de ‘Kilos mortales’, indicó que para perder un kilo se requiere un déficit de aproximadamente 7700 calorías, a diario ya que un kilogramo equivale aproximadamente a esa cantidad. Es decir, se necesitaría caminar durante 25-26 horas por día para perder ese peso.

(Vea también: Alimentos con los que puede reemplazar el arroz y que le ayudarán a bajar de peso)

¿Cuánto se debe caminar diariamente para perder peso?

Aproximadamente 30 minutos al día, cinco días a la semana, a un ritmo moderado. Esto generalmente equivale a caminar alrededor de 7,000-8,000 pasos diarios.

Para la pérdida de peso, se aconseja aumentar gradualmente la cantidad de actividad física. Algunas personas pueden necesitar más de 150 minutos a la semana para ver una pérdida de peso significativa.

Además de la caminata, es importante considerar otros aspectos de la salud, como una dieta equilibrada para alcanzar metas de pérdida de peso de manera saludable y sostenible.

Sin embargo, es importante señalar que intentar perder un kilo por día a través de la actividad física sola es extremadamente desafiante y no se recomienda. Un déficit tan grande de calorías puede ser perjudicial para la salud y puede llevar a efectos secundarios no deseados.

Consultar con un profesional de la salud o un entrenador personal puede ser beneficioso para establecer metas específicas y un plan de ejercicio que se adapte a las necesidades individuales.

Lee También

*Este artículo fue escrito y curado por el equipo de Robby Bienestar con apoyo de una inteligencia artificial que utiliza machine learning para producir texto similar al humano.

Lee todas las noticias de vivir-bien hoy aquí.