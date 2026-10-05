Por: El Espectador

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Llevar la comida al trabajo o la universidad en una coca reutilizable es una práctica cada vez más extendida; sin embargo, quienes utilizan estos recipientes conocen bien un inconveniente frecuente: después de lavar el envase, persisten los olores de los alimentos almacenados previamente. Las salsas, los guisos y otros platos con alto contenido de grasa pueden dejar aromas y residuos que el lavado convencional no elimina fácilmente, sobre todo en recipientes de plástico, donde el material tiende a absorber dichos olores con mayor facilidad.

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La limpieza adecuada de la coca comienza mucho antes del lavado: según la empresa StateFoodSafety, especializada en educación sobre seguridad alimentaria, es crucial higienizar manos, utensilios y superficies antes de preparar y empacar el almuerzo. Lavar cuidadosamente frutas y verduras, además de mantener separados los alimentos crudos de los listos para consumir, es parte de las recomendaciones básicas. Así se evita la transferencia de bacterias y residuos que pueden contribuir al mal olor.

Para el mantenimiento diario, la Universidad de Maine aconseja lavar tanto el interior como el exterior de la lonchera con agua tibia, un paño o esponja suave y una pequeña cantidad de jabón lavaplatos. Especial atención debe prestarse a esquinas, pliegues y costuras, ya que son lugares propensos a la acumulación de humedad o restos de alimentos. Tras el lavado, se recomienda desinfectar las superficies siguiendo las instrucciones del desinfectante elegido; por ejemplo, una mezcla de cuatro partes de agua por una de cloro aplicada por algunos minutos. Si la lonchera es térmica, es imprescindible revisar las recomendaciones del fabricante, pues algunas no deben sumergirse en agua y requieren únicamente pasarles un paño húmedo.

Si el problema persiste y el recipiente sigue con mal olor luego del lavado, existen soluciones caseras según la misma fuente. El jugo de limón y el vinagre blanco mezclados con agua se pueden aplicar sobre las paredes del recipiente para neutralizar los aromas. Otros métodos incluyen el uso de bicarbonato de sodio en pasta, café molido seco o carbón activado, los cuales ayudan a absorber olores si se dejan dentro de la coca durante varias horas o toda la noche. En el caso de comidas muy grasosas, las recomendaciones insisten en un lavado manual con mayor rigor, incluso si habitualmente se emplea el lavavajillas. El proceso debe finalizar dejando secar completamente el recipiente antes de volver a usarlo.

¿Cuál es la mejor manera de eliminar el olor de las cocas plásticas del almuerzo?

Para eliminar el olor de los recipientes plásticos, se sugiere el uso de mezclas naturales como agua con jugo de limón o vinagre blanco, así como alternativas absorbentes como el bicarbonato de sodio o el carbón activado. Estos métodos deben aplicarse dejando actuar varias horas en el interior de la coca para asegurar que los aromas resistentes desaparezcan.

¿Por qué los recipientes plásticos retienen más olores que otros materiales?

Los recipientes plásticos, a diferencia de otros materiales, tienen la particularidad de absorber residuos y grasas, facilitando que los aromas de los alimentos queden impregnados. Esta porosidad del material dificulta que los olores se eliminen solo con el lavado convencional, por ello requieren métodos adicionales como los mencionados.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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