Por: El Espectador

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Las remolachas se han destacado en el mundo de la nutrición por ser un vegetal de raíz altamente valorado, principalmente debido a su extraordinario contenido de nitrato. Este compuesto ha demostrado ser beneficioso para regular la presión arterial y potenciar el rendimiento físico, de acuerdo con lo expresado por Bethany Doerfler, dietista de Northwestern Medicine en Chicago, quien ha manifestado su entusiasmo por el potencial de este alimento. Según explica Gary Miller, director de ciencias de la salud y el ejercicio en la Universidad de Wake Forest, el nitrato que contienen las remolachas se absorbe en el torrente sanguíneo y se convierte en óxido nítrico, una molécula capaz de relajar y dilatar los vasos sanguíneos.

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Un análisis citado por la revista Science Direct señaló que el jugo de remolacha, que se obtiene al exprimir remolachas crudas, logró reducir la presión arterial en personas con hipertensión en alrededor de cinco puntos, comparado con un placebo. Es frecuente que los estudios utilicen jugo de remolacha en lugar de la raíz entera para poder controlar con precisión los niveles de nitrato. Miller añade que los adultos mayores y quienes tienen diabetes, obesidad o enfermedades cardiovasculares suelen recibir un mayor beneficio, pues su producción interna de óxido nítrico es menor. Aunque existen inquietudes sobre los nitratos por estar presentes en productos procesados como salchichas, estos compuestos se comportan de forma distinta en los vegetales, probablemente gracias a la presencia de vitaminas y elementos protectores propios de las plantas, según Doerfler.

Andrew Coggan, fisiólogo del ejercicio en la Universidad de Indiana, profundiza en que el óxido nítrico también mejora el flujo sanguíneo y el aporte de oxígeno a los músculos activos. Un análisis de 23 estudios publicado en PubMed reveló que el jugo de remolacha puede mejorar la resistencia durante el ejercicio aeróbico y reducir la sensación de fatiga. Sin embargo, Coggan aclara que estos efectos son más notorios en personas con menor condición física, ya que quienes están sanos y entrenados producen por sí mismos suficiente óxido nítrico. Asimismo, advierte que el contenido de nitrato entre remolachas y productos derivados puede variar ampliamente.

En relación con la salud cerebral, Miller halló en un pequeño estudio que una dieta alta en nitratos, capaz de aumentar el flujo sanguíneo en ciertas áreas del cerebro, podría favorecer a los adultos mayores. Las remolachas también aportan folato, esencial para el desarrollo cerebral y la médula espinal del feto, así como para evitar la acumulación de homocisteína en los adultos. Además, contienen antioxidantes como betaína y betalaínas que ayudan a contrarrestar la inflamación y el desgaste celular, según Catherine Champagne, directora del laboratorio de epidemiología nutricional de la Universidad Estatal de Luisiana.

Para maximizar los beneficios, Doerfler sugiere consumir remolachas enteras debido a su contenido de fibra, que se pierde en los jugos. Las presentaciones enlatadas y encurtidas mantienen el nitrato, pero las remolachas cocidas durante mucho tiempo pueden perder antioxidantes. Por eso, se aconseja asar suavemente, cocinar al vapor o rallar en crudo para conservar la mayor cantidad de nutrientes.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles son los principales beneficios de la remolacha para la salud?

La remolacha es reconocida por su capacidad para reducir la presión arterial, mejorar la resistencia física y aumentar el flujo sanguíneo cerebral, gracias a su alto contenido de nitrato y folato. Además, sus antioxidantes ayudan a disminuir la inflamación y el desgaste celular.

¿Cuál es la forma más adecuada de consumir remolacha para aprovechar sus nutrientes?

Consumir remolachas enteras es recomendado para mantener su fibra y nutrientes. Cocinarlas al vapor, asarlas ligeramente o consumirlas crudas en ensaladas conserva mejor los antioxidantes y el contenido de nitrato, mientras que el jugo puede variar en concentración de estos compuestos.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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