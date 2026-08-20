Por: Noticiero 90 minutos

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Cuando ocurren emergencias como terremotos u otros eventos que ponen en riesgo la seguridad de las familias, los niños y niñas también enfrentan repercusiones emocionales importantes, que pueden manifestarse en temor, incertidumbre y diferentes reacciones psicológicas. Este tipo de situaciones, de acuerdo con la información provista por 90 Minutos, requiere de la atención y acompañamiento por parte de padres, cuidadores y familiares, con el fin de proteger el bienestar mental de los menores y mitigar el impacto de la crisis.

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Una de las recomendaciones principales es establecer una comunicación cercana con los niños. Es esencial que, una vez estén en un entorno seguro, los adultos conversen con ellos para explicarles lo sucedido y permitan que puedan manifestar sus dudas y hacer preguntas. Esta práctica busca evitar que los menores interpreten por sí mismos la situación, lo cual podría alimentar sus miedos e inseguridades. El diálogo debe adaptarse a la comprensión y edad de cada niño, empleando un lenguaje sencillo, claro y sin tecnicismos, lo que ayuda a que los menores comprendan el contexto y expresen sus inquietudes.

Además, desde 90 Minutos se enfatiza la importancia de dar espacio para que los niños expresen sus emociones. Después de una emergencia, puede ser habitual que experimenten sensaciones como miedo, tristeza o preocupación. Por ello, es fundamental acompañarlos en el reconocimiento de sus sentimientos y validarlos, evitando minimizar lo que experimentan. Utilizar frases como "no tengas miedo" o "no pasa nada" puede llevar a que los menores repriman lo que sienten. En cambio, abrir espacios de conversación y escuchar activamente contribuye a aliviar la carga emocional y fortalecer el vínculo con los adultos encargados de su protección.

Adicionalmente, se recomienda evitar la sobreexposición a la información relacionada con la emergencia. Limitar el acceso a noticias e imágenes sensibles previene la intensificación de la angustia infantil. Así mismo, el uso de distractores adecuados según la edad puede ayudar a que los niños redirijan su atención y recuperen gradualmente la sensación de seguridad.

En conclusión, apoyar a los niños en situaciones de emergencia implica dialogar con claridad, escucharlos y acompañarlos emocionalmente. Este enfoque, recomendado por las fuentes citadas, contribuye a afrontar mejor los desafíos mentales que surgen tras eventos críticos.

¿Cómo deben los padres hablar con los niños después de una emergencia?

Según recomendaciones recogidas por 90 Minutos, los padres deben conversar con los niños en un espacio seguro, adaptando la explicación de lo ocurrido al nivel de comprensión de cada menor. Es importante emplear un lenguaje sencillo, escuchar sus preguntas y validar sus inquietudes, en lugar de minimizar lo que sienten, para ayudarles a procesar la experiencia.

¿Por qué es importante evitar frases como "no tengas miedo" con los niños en crisis?

Evitar frases como "no tengas miedo" es relevante porque, de acuerdo con la información de 90 Minutos, ese tipo de expresiones puede hacer que los niños repriman sus sentimientos o sientan que está mal expresarlos. Validar sus emociones fortalece su confianza y promueve una recuperación emocional más saludable.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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